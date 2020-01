70 yaşındaki sevgilisini öldürdü: Kızını da istiyorum dedi...

Adana'da 6 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan 70 yaşındaki Osman Efe'nin katil zanlısı, evine temizliğe gelen ve birlikte oldukları 39 yaşındaki Selma C. çıktı. Cinayet Bürosu dedektiflerinin evdeki ayak izlerinden ulaştığı evli 2 çocuk annesi Selma C., cinayet anını, "Cinsel ilişkiye girmiştik, 'kızını da getir, onu da istiyorum' dediği için bıçaklamaya başladım. Öldüğünü anlayınca bıçağı vurmayı bıraktım. Elimi, yüzümü yıkayıp kıyafetimi değiştirip evden çıktım" diye anlattı.

DHA'nın haberine göre, Almanya'da emekli olduktan sonra merkez Sarıçam İlçesi'nin Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ne yerleşen Osman Efe'den haber alamayan yakınları hayatından endişe ederek polisten yardım istedi. 12 Ekim'de Efe'nin yalnız yaşadığı evin kapısını çilingir yardımı ile açıp içeriye giren polis, kanlar içindeki cesedini buldu. Vücuduna aldığı 6 bıçak darbesi ile öldürülen Osman Efe'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Katili ayak izi ele verdi

Evde araştırma yapan polis, eşyaların dağınık olmamasından, cinayeti işleyenlerin ne aradıklarını bildiğini belirledi. Eşyaların düzenli durduğu odada, bir sandalyenin ise olması gerektiği yerin aksine, soba bacasının geçtiği duvarın yanında olduğunu fark eden polis, üzerinde kadına ait olduğu anlaşılan ayak izi buldu. Cinayetin bir kadın tarafından işlenmiş olabileceğini değerlendiren Asayiş Şube ekipleri, Osman Efe'nin komşuları ile görüştü. Osman Efe'nin cinayetten bir gün önce bakkaldan ekmek aldığını saptayan polis ekipleri, temizlik işlerini yapmak için bir kadının gelip gittiğini öğrendi.

"Kızımla da ilişkiye girmek istediğini söyledi, kan beynime çıktı"

Cinayet Bürosu ekipleri, Osman Efe'nin evinin çevresinde ve cadde üzerindeki işyerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüleri Efe'nin komşularına izleten polis, temizlikçinin evli ve 2 çocuk annesi Selma C. olduğunu saptadı. Selma C., Narlıca Mahallesi'ndeki babasının evinde yakaladı. Osman Efe'yi öldürdüğünü gözyaşları arasında anlatan Selma C., "Temizliğe gidiyordum, zamanla aramızda elektriklenme oldu. Cinsel birliktelik de yaşamaya başladık. 15 yaşındaki kızımı görmüştü. Bana birkaç kez, 'kızını da getir. Onu da istiyorum' demişti. Ben de duymazlıktan gelip, umursamadım. Ama olayın olduğu gün de birlikte olduk, sonra yine kızımdan bahsetmeye başladı. Kızımla da ilişkiye girmek istediğini söyledi. Kan beynime çıktı, mutfaktan bıçağı aldım, arkası dönüktü. İlk darbeyi sırtına vurdum, ardından da devam ettim" dedi.

Selma C., Osman Efe'nin öldüğünü anlayınca bıçağı vurmayı bıraktığını, bir süre evde ne yapacağını düşündüğünü, ardından da ellerini yüzünü yıkayıp, üzerini değiştirdikten sonra kapıyı kilitleyip çıktığını anlattı. Evin anahtarının her zaman dış kapının yanındaki posta kutusunda olduğunu da sözlerine ekleyen C., "Anahtarı posta kutusuna bırakıp gittim" diye ifade verdi.

Otopsisi yapılan Osman Efe'nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Efe'nin yakınları parmağındaki yüzük ile boynundaki altın zincirin kayıp olduğunu ileri sürerek, "Soba bacasının altındaki havalandırma boşluğunda da 8 bin 500 Euro para saklıyordu. O para da yerinde yok" iddiasında bulundu. Efe'nin yakınlarının iddiası üzerine, Selma C.'nin yakalandığı babasına ait ev ile kendi yaşadığı yerde arama yapıldı. Selma C'nin evindeki aramalarda, Osman Efe'nin altın yüzüğü ile zinciri ele geçirildi. Ailenin çalındığını ileri sürdüğü 8 bin 500 Euro ise bulunamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Selma C., tutuklandı.