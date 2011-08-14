-70 yaşındaki köy bekçisi öldürüldü ESKİŞEHİR (A.A) - 13.08.2011 - Eskişehir'de bir köy bekçisi, ormanlık alanda darbedildikten sonra öldürülmüş olarak bulundu. Olayın faili olduğundan şüphelenilen 1 kişi ile olayla ilgileri olduğu ileri sürüle eşi ve oğlu gözaltına alındı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Alpu ilçesine bağlı Gökçeoğlu köyünde yaşayan vatandaşlar, köy bekçiliğini yapan Hasan Geren'den (70) haber alamayınca evine gittiler. Evin dağınık ve yerde kan izleri gören köylüler durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan güvenlik güçleri, köy bekçisi ile ilişkisi bulunduğu iddia edilen, Eskişehir'de yaşayan evli ve 1 çocuk annesi Emine A'nın (40) Emek Mahallesi'ndeki evine gitti. Güvenlik güçleri, burada yaptığı ilk görüşmede, köy bekçisi Hasan Geren'in, eşi ile ilişkisi bulunduğu iddiasıyla zanlı Veysel A. tarafından boğazı kesildikten sonra Eskişehir-Sarıcakaya karayolunun 30. kilometresindeki ormanlık alana atıldığını belirledi. Gözaltına alınan zanlılar Veysel A, Emine A. ile oğlu M.A. (14), yer tespitinin yapılması için olay yerine getirildi. Ormanlık alanda çıplak ve boğazı kesilmiş halde bulunan Hasan Geren'in cesedi olay yeri incelenmesinin ardından otopsi yapılmak üzere Sarıcakaya Sağlık Ocağına gönderildi.