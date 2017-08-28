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70 yaşındaki emekli, 10 yaşındaki kızı tacizden tutuklandı

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) - KONYA'da 70 yaşındaki emekli İ

28 Ağustos 2017 17:42

Tolga YANIK / KONYA, (DHA) - KONYA\'da 70 yaşındaki emekli İ.S., ingilizce çalıştırmak için evine çağırdığı 10 yaşındaki G.H.\'yi dudağından öpüp, tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Olay, merkez Selçuklu İlçesi\'nde meydana geldi. İ.S., iddiaya göre komşusunun kızı G.H.\'yi ingilizce çalıştırmak için evine çağırdı. Eşi evde uyurken küçük kızı balkona çıkaran İ.S., iddiaya göre çocuğu dudağından öpüp taciz etti. Küçük kızın durumu anlatması üzerine ailesi polise şikayette bulundu. Polis tarafından gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen İ.S., ilk ifadesinde şöyle dedi:
\"G.H. zaman zaman benim evime gelip benden kitap alır. O gün bana ingilizce sınavı olduğunu, ne yapacağını bilmediğini söyledi. Ben de kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim. Ders anlattıktan sonra bana sarıldı. Ben de yanağından öpmek istedim. Bu sırada bana doğru dönünce dudağım onun dudağına değdi. Dokunarak tacizde de bulunmadım.\'\' 
İ.S., \'çocuğa cinsel istismar\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

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