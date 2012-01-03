-70 yaşında yeni dünya rekorları kırmak istiyor MUĞLA (A.A) - 03.01.2012 - Rekor denemeleriyle tanınan emekli su altı timi (SAT) komandosu Namık Ekin, 70 yaşında gireceği 2012 yılında yeni rekor denemeleri yapacağını bildirdi. Rekor denemelerini gerçekleştirmek istediğini açıkladığı Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Ekin, ilçedeki yerel yöneticileri ziyaret etti. Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Hasan Mengi'yi ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Ekin, şuana kadar 12 tescilli dünya rekorunun olduğunu söyledi. 2012 yılındaki ilk rekor denemesini ''akvaryumda en uzun süre kalan kişi'' unvanını elde etmek için yapacağını belirten Namık Ekin, ''Amerikalı sihirbaz David Blaine, New York Meydanı'nda 7 gün 7 gece akvaryumda kalarak rekor kırmıştı. Akvaryumdaki suyun altında 10 gün 10 gece kalarak bu rekoru kırmak istiyorum. İstanbul, 2012 Avrupa Spor Başkenti oldu ve bundan dolayı rekoru Taksim Meydanı'nda kırmamı arzu ediyorlar. Ancak, Marmaris'teki yerel yöneticilerin göstermiş oldukları yakınlık ve ilgi nedeniyle rekoru burada kırarak, Marmaris'in tanıtımına katkıda bulunmak istiyorum'' dedi. Rekor denemesini Marmaris Atatürk Meydanı'nda, ulusal ve uluslararası basının önünde yapmak istediğini ifade eden Ekin, bu organizasyonun Türkiye'nin ve bölgenin tanıtımına katkı sağlayacağını savundu.