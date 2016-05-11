70 yaşında anne oldu!

Hindistan'ın kuzeyindeki Amritsar kentinde yaşayan 70 yaşındaki Daljinder Kaur adlı kadın, tüp bebek yöntemiyle 70 yaşında bebek dünyaya getirdi. Türkiye'deki tüp bebek uzmanları ise, "70 yaşında bir kadının kendi yumurtası ile anne olması insan doğasına aykırı" görüşünü dile getirdi.

"2 yıl tedavi gördük"

Sabah'ın haberine göre, Kaur ve eşi Mohinder Singh Gill, geçtiğimiz haftalarda ilk çocuklarını kucaklarına aldı. İlk çocuğunu 70 yaşında dünyaya getiren Daljinder Kaur, "Dualarımız kabul oldu. Yaşamımız şimdi eksiksiz ve çok mutluyuz" dedi. Amritsar'daki tüp bebek kliniğinde Fransız haber ajansı AFP'nin sorularını yanıtlayan çift, bebeklerine 2 yıllık tedavi sonucunda kavuştuklarını belirtti. Klinik yetkilileri, tüp bebek işlemi sırasında anne-babanın yumurtalık ve spermlerinin kullanıldığını açıkladı. Kliniğin başhekimi Anurag Bishnoi de, Daljinder'in çok zayıf olmasından dolayı denemelerin başarısız olmasından korktuklarını, ancak sonuca ulaştıklarını belirtti.Hindistan'da 2008'de de 72 yaşındaki bir kadın, tüp bebek tedavisiyle ikiz bebek doğurmuştu.

"Başkasının yumurtası kullanılmıştır"

Acıbadem Tüp Bebek Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Tıraş: 70 yaşında bir kadın ancak başka birinin yumurtasını kullanarak tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olabilir. Kadınlar 48-51 yaş aralığında menopoza girerler. Bu koşullar altında 70 yaşındaki bir kadının kendi yumurtalarıyla tüp bebek tedavisiyle bebek sahibi olma ihtimali sıfırdır.

Tüp Bebek Üreme İmmünolojisi ve Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halit Fırat Erden: 70 yaşında bir kadının anne olma ihtimali sıfırdır. İnsan doğasına aykırı. Ancak genç birinin yumurtaları kullanılarak sağlıklıbir çocuğa sahip olabilir. Hindistan bütün dünyanın, hatta ABD'nin tüp bebek uygulamalarında "üs" olarak gösteriliyor. Hatta burada bir köy var. Çocuğu olmayan kadınlar için Hindistanlı kadınlar çocuk doğuruyor.