70 suç kaydı bulunan hırsızdan gazetecilere: Çok pişmanım, bir daha yapmayacağım

Tekirdağ'da bir tekel büfeden para çalan ve 70 suç kaydı olan hırsız yakalanınca gazetecilere, "Pişmanım, ödeyeceğim. Aha dayıya sor" dedi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen olayda, bir tekel büfeden yaklaşık 2 bin TL civarında para çalan şüpheli F.T., Çorlu'da yakalandı.



Muratlı Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.



Çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan F.T. adliye çıkışı gazetecilerin "Niye yaptınız?" sorusuna; "Pişmanım abi, ödeyeceğim. İnanmazsan dayıya sor. Çok pişmanım. Çıkayım bir daha yapmayacağım. Aha dayıya sor" yanıtını verdi.



Hakkında 70 suç kaydı bulunan şüpheli 71. defada pişmanlık duyduğunu söylerken, Tekirdağ 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. (İHA)