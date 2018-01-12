70 öğretmen hakkında gözaltı kararı!

Ankara merkezli 16 ilde, haklarında gözaltı kararı verilen, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan okullarda çalışan 70 öğretmenin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlattı.



Şüphelilerden bazılarının 'FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, bazılarının da Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları belirtildi.



Zanlıların gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.