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Ekonomi

70 milyon YTL’lik yatırım çöpe atılıyor

Küre’deki bakır madenlerini İnebolu Limanı’na taşımak için ETİ Bakır AŞ’nin bugünkü bedelle 70 milyon YTL’ye yaptırdığı, sadece bir yıl kullan&#

22 Eylül 2008 03:00

Küre bakır madenlerinin İnebolu Limanı’na taşınması için Eti Bakır AŞ'nin, bugünkü bedelle 70 milyon YTL'ye yaptırdığı ve sadece bir yıl çalıştırdığı teleferik hattının sökülmesi kararlaştırıldı.

Eti Bakır AŞ Genel Müdürü Ahmet Tezcan, yaptığı açıklamada, Küre bakır madenlerinin İnebolu Limanı’na taşınması amacıyla teleferiğin yapımına 1987 yılında başlandığını belirterek, Alman PWAŞ firmasınca teleferiğin 1991 yılında bugünkü bedelle 70 milyon YTL'ye tamamlandığını söyledi.

22 kilometre uzunluğundaki teleferikte 1,5 ton maden taşıma kapasiteli 280 adet kovanın bulunduğunu kaydeden Tezcan, bunun dünyanın en büyük endüstriyel teleferiklerinden birisi olduğunu, 1991-1992 yılları arasında sorunsuz çalıştığını kaydetti.

Teleferiğin 1993 yılında işçi ücretlerinden kaynaklı maliyet fazlalığı nedeniyle çalışmasının durdurulduğunu anımsatan Tezcan,şunları bildirdi:
"Teleferiğin durdurulmasının ardından bakır madeni İnebolu'ya daha az maliyetli olduğu için kamyonlarla taşınmaya başladı. Bugün durdurulmasına neden olan faktörler ortadan kalkmasına rağmen 15 yıldır hiç kullanılmayan teleferiği onarım maliyetinin fazlalığından dolayı söküyoruz."

Tezcan, söküm işleminin 2009 yılında bitirilmesinin planlandığını da kaydetti.

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