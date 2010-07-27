70 milyon kişinin kişisel bilgileri ele geçirildi

T24 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü; "70 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait adres, telefon ve kimlik bilgilerinin yeraldığı listeler ele geçirildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı" Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarına girerek vatandaşların adres, kimlik ve telefon bilgilerini ele geçirdiği öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Paketler arasında Telefon Sorgu Programı, Plaka Sorgu Programı gibi başlıklar var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun 7 ilde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayarlarda; 'adres', 'telefon', 'kimlik' yazılı üç dosya bulunduğu belirtildi. Dosyalarda yaklaşık 70 milyon kişinin bilgilerinin olduğunun ifade edildiği açıklamada şüphelilerin bu bilgileri para karşılığı sattığının belirlendiği kaydedildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü ifade edilen operasyon açıklamasında, "70 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait adres, telefon ve kimlik bilgilerinin yeraldığı listeler ele geçirildi" denildi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürü Turan Odabaş, NTV’ye şu açıklamayı yaptı:

"15 kişi örgüt olarak şebekenin tamamı, örgütün pazarlama ve satın alma kısmı da var ve ayrı bir dosya olarak takip ediliyor. Sıkıntı şu, bu bilgiler resmi kurumların dataları. Sigorta bilgileri, adres bilgileri veya araç bilgileri. Bu bilgilere hackelemek veya bir takım programlarla ulaşılmış. Elde edilen bilgiler paket haline getirilip özellikle hukuk bürolarına satılıyor.

Hukuk büroları da özellikle icra işlemleri için bu bilgileri 1500-2000 lira gibi bir meblağla satın alıyor. Bu bilgiler şimdiye kadar 1500 kadar hukuk bürosuna satılmış. Bu avukatlarla ilgili Adalet Bakanlığı’ndan gerekli izinler alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Şebeke şimdiye kadar bu satışlardan yaklaşık 3 milyon TL’lik bir gelir elde etmiş."

Şebekenin hazırladığı programlar arasında İstihbarat Programı, Telefon Sorgu Programı, Plaka Sorgu Programı gibi başlıklar dikkat çekiyor.