T24 LogoT24 Logo
Gündem

70 milyon kişinin kişisel bilgileri ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; "70 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait adres, telefon ve kimlik bilgilerinin yeraldığı listeler ele geçirildi.

27 Temmuz 2010 03:00

T24 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü; "70 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait adres, telefon ve kimlik bilgilerinin yeraldığı listeler ele geçirildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı" Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarına girerek vatandaşların adres, kimlik ve telefon bilgilerini ele geçirdiği öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Paketler arasında Telefon Sorgu Programı, Plaka Sorgu Programı gibi başlıklar var.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, operasyonun 7 ilde yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayarlarda; 'adres', 'telefon', 'kimlik' yazılı üç dosya bulunduğu belirtildi. Dosyalarda yaklaşık 70 milyon kişinin bilgilerinin olduğunun ifade edildiği açıklamada şüphelilerin bu bilgileri para karşılığı sattığının belirlendiği kaydedildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadale Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü ifade edilen operasyon açıklamasında, "70 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına ait adres, telefon ve kimlik bilgilerinin yeraldığı listeler ele geçirildi" denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürü Turan Odabaş, NTV’ye şu açıklamayı yaptı:

"15 kişi örgüt olarak şebekenin tamamı, örgütün pazarlama ve satın alma kısmı da var ve ayrı bir dosya olarak takip ediliyor. Sıkıntı şu, bu bilgiler resmi kurumların dataları. Sigorta bilgileri, adres bilgileri veya araç bilgileri. Bu bilgilere hackelemek veya bir takım programlarla ulaşılmış. Elde edilen bilgiler paket haline getirilip özellikle hukuk bürolarına satılıyor.

Hukuk büroları da özellikle icra işlemleri için bu bilgileri 1500-2000 lira gibi bir meblağla satın alıyor. Bu bilgiler şimdiye kadar 1500 kadar hukuk bürosuna satılmış. Bu avukatlarla ilgili Adalet Bakanlığı’ndan gerekli izinler alındı ve yasal işlem başlatıldı.

Şebeke şimdiye kadar bu satışlardan yaklaşık 3 milyon TL’lik bir gelir elde etmiş."

Şebekenin hazırladığı programlar arasında İstihbarat Programı, Telefon Sorgu Programı, Plaka Sorgu Programı gibi başlıklar dikkat çekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24