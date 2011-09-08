70 dakikalık yol 6 dakikaya iniyor

T24 - İzmir-İstanbul arasını 3.5 saate düşürecek olan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesinde en önemli imzalar, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılımıyla bugün atıldı. Yıldırım, 70 dakikalık yolun altı dakikaya inmesini, zaman paradır yorumuyla değerlendirdi.



İzmit Körfezi'ni kuzey kıyısındaki Dilovası'ndan, güney kıyısındaki Hersek Burnu'na bağlayacak asma köprünün uzunluğu yaklaşık 3 km olacak. Dunyanın en uzun asma köprülerinden biri olma özelliğini taşıyan proje ile şu anda karayolu ile 1 saat 10 dakika, feribot ile 60 dakika olan Körfez geciş süresi 6 dakikaya düşecek.



1.1 milyar dolar proje bedeli bulunan köprünün 2015 yılında tamamlanması hedefleniyor.



Asma köprüyü inşa edecek konsorsuyumun şirketlerinden olan Japon IHI Altyapi Sistemleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Haliç Köprüsü'nü de yapmıştı.



Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projesinin ihalesi 9 Nisan 2009'da gerçekleştirilmiş, ihaleyi Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Gocay Grubu, verdiği 22 yıl 4 aylık teklif (yapım+işletme) ile ihaleyi kazanmıştı.





Yıldırım: Zaman paradır



Proje tamamlandığında birçok kazanım elde edileceğinin altını çizen Ulaştırma Bakanı Binalı Yıldırım, "Bu proje ile 70 dakika olan körfez geçişleri 6 dakikaya iniyor. Günümüzde zaman paradır. Hatta paradan daha önemlidir. Attığımız bu imzalar ile sadece Türkiye için değil insanlık için de çok önemli bu projede somut bir adım atılmış oldu" dedi.



İhalenin tamamlandığı 2009 Nisan tarihinden bu yana konsorsiyum şirketlerinin çalıştığını belirten Yıldırım şöyle devam etti;



"Konsorsiyumda yer alan 6 şirket iş bölümünü yaptı. En önemli konu asma köprüyü kimin inşa edeceğiydi. Bugün attığımız imzalarla bu da kesinleşti. Köprünün tamamlanması için de 38 ay süre verilmiş. O bölgede yaklaşık 40 tane tersane var. Onlar da çelik aksamlar için devreye girerse bu proje 15 ayda da tamamlanabilir."



Rakamlarla Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu;



- Proje 377 km otoyol ve 44 km bağlantı yolu olmak üzere toplam 421 km uzunluğunda olacak.



- Proje tamamlandığında halen İstanbul'dan 2.5-3 saat olan Bursa ulaşımı 1 saate, İstanbul'dan 8-10 saat olan İzmir ulaşımı 3.5-4 saate inecek.



- Projenin sonunda İzmir ile istanbul arası 140 km kısalacak ve yılda yaklasik 870 milyon TL tasarruf sağlanacak.



- Projenin büyüklüğü finans maliyetleri hariç 6.5 milyar dolar.





