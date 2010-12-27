70 bin yeni memur alınacak

T24

İstihdama teşvik verilecek

Yeşil karta özel bütçe

Gözler torba yasada

Altyapıya devam

Önümüzdeki yıl kamuya toplam 70 bin memur alınacak. İstihdam üzerindeki yükleri azaltmak amacıyla yürürlüğe konulan işveren priminde 5 puanlık indirime devam edilecek. İşverenler aynı anda farklı teşviklerden yararlanabilecek. Devlet memurlarına eş için ödenen aile yardımı ödeneği sözleşmeli personele de verilecek. Bütçe, üniversitelere ilave 8 bin atama izni de tanıyor. Bütçe harcamalarının 2011 için büyüklüğü 312.5 milyar lira olarak öngörülürken, 232.2 milyar lira vergi geliri tahmin edildi. Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre, bütçe açığının 33.5 milyar liradüzeyinde tutulması hedeflenirken faiz dışı fazla hedefi ise 14 milyar lira olarak belirlendi. Bütçe giderlerinde en büyük kalemi 115.8 milyar lira ile cari transferler oluşturdu. Bütçe kapsamında, memur maaşları ortalama yüzde 13.7 artarken, 80 lira da denge tazminatı ödenecek. En düşük memur maaşı aile yardımı ile birlikte bin 532 lira seviyelerine kadar yükselecek.Sosyal yardım amaçlı kaynaklar artırıldı. Yeşil kartlılara sağlık yardımı ödenekleri 4.7 milyar liraya çıkarılırken, özürlü eğitimi ve evde bakım için de 3.2 milyar lira ödenek planlandı. Bütçeden aslan payını Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı aldı. Öğrenci bursları yüzde 22 artırıldı. Çiftçilere, alan ve ürün bazında üretimin desteklenmesi amacıyla 6 milyar lira ödeme yapılacak.Bütçe tamamlanırken, gözler kamu borçlarının yapılandırılmasını öngören ve kapsamı genişletilen 'torba tasarı'ya çevrildi. Tasarı, bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. 113 maddelik tasarının yılbaşından sonra da Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.2011 yatırım programına ek yatırım cetvellerinde yer alan projeler dışında bir eklenmeyecek. Bu kapsamındaki yıllara sari işlere (kurulu gücü 500 MW üzerindeki baraj ve HES projeleri, demir yolu yapım projeleri hariç) proje veya yatırım ödeneği, proje maliyetinin yüzde 10'undan az olamayacak.