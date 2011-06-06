70 bin liralık şampanya!

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Juglar ve Veuve Clicquot marka şampanyalar bulundukları batığa en yakın kara parçası olan, Finlandiya ile İsveç arasındaki Aaland Adaları'nda müzayedeye çıkarıldı.Artık şampanya üretmeyen Juglar markasını taşıyan şişe 24 bin euro'ya alıcı bulurken, en önemli şampanya markalarından olan ve turuncu etiketiyle bilinen Veuve Clicquot 30 bin euro'ya satıldı.Alıcının, adının açıklanmasını istemeyen Singapurlu bir işadamı olduğu bildirildi. Böylece Veuve Clicquot bu alanda Don Perignon'a ait olan rekoru da kırmış oldu.2008 yılında 1959 tarihli bir şişe Don Perignon 27 bin 600 euroya satılmıştı.BALTIK DENİZİ'NİN SOĞUK SULARI KORUDUUzmanlara göre fiyatın Don Perignon'u geçmesi Veuve Clicquot'nin üretim tarihiyle ilgili. Baltık Denizi'nde bulunan yaklaşık 140 şişenin, 1825-1830 yılları arasında üretildiği tahmin ediliyor. Bu tarihler Veuve Clicquot'nin, efsanevi patronu Madame Clicquot tarafından yönetildiği ve en iyi ürünlerini verdiği yıllar olarak kabul ediliyor.İlk olarak 1772'de üretilen Clicquot'nin 10 yıl üretime ara verdiği, 1789'daki Fransız Devrimi sırasında da üretimi durdurduğu biliniyor. Clicquot'nin müzayedede rekor kırmasının bir sebebi de şampanyanın tazeliğini koruyor olması.Uzmanlar Baltık Denizi'nin soğuk sularının ve karanlığın şişelere mükemmel bir koruma sağladığını söylüyor.