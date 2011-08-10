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Dünya

70 BİN KİŞİ EĞİTİM İÇİN TOPLANDI SANTİAGO (A.A)

10 Ağustos 2011 12:34

-70 BİN KİŞİ EĞİTİM İÇİN TOPLANDI SANTİAGO (A.A) - 10.08.2011 - Şili'nin başkenti Santiago'da 70 bini aşkın, ülkenin diğer bölgelerinde de binlerce kişi eğitim reformu için gösteri düzenledi, çıkan olaylarda 273 kişi gözaltına alındı. AFP muhabiri, göstericilerin yollara barikat kurup ateş yaktığı ve bir aracı ateşe verdiğini, polis birliklerinin devlet başkanlığına yürümek isteyen göstericilere göz yaşartıcı bomba ve tazyikli su ile müdahale ettiğini belirtti. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Rodrigo Ubilla, Santiago'da en az 72 kişinin gözaltına alındığını, 23 polisin yaralandığını, ülke çapındaysa 273 göstericinin gözaltına alındığını kaydetti.

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