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7 ZANLIDAN 5'İ TUTUKLANDI İZMİR (A.A)

28 Ocak 2011 22:14

-7 ZANLIDAN 5'İ TUTUKLANDI İZMİR (A.A) - 28.01.2011 - Terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgularının ardından İzmir Adliyesine gönderilen 7 zanlı, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. Zanlılardan bir ilköğretim okulunda öğretmenlik yapan Z.Ç. ile B.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, M.S.D, T.Ş, F.M., N.Y. ile A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir'de Terörle Mücadele ekiplerinin 6 aya yakın sürdürdüğü takibin ardından önceki gün düzenlediği operasyonda, 3'ü dernek binası, 8 adrese baskın düzenlenmiş ve 2'si kadın 7 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman, yasak yayın ele geçirilmiş, 9 bilgisayara el konulmuştu.

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