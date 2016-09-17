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Spor

7 yıllık kariyerinde 65 milyon dolar kazanan NBA yıldızı iflas etti

Darius Miles'ın milyon 570 bin dolar borcu olduğu belirlendi

17 Eylül 2016 22:55

Eski bir NBA oyuncusu olan Darius Miles'ın, yapılan yanlış yatırımlar sonucu finansal durumunun kötüleşmesi nedeniyle Haziran ayında iflas ettiği öğrenildi. Sağ dizindeki sakatlık nedeniyle 2006’da basketbola noktayı koyan Miles'ın 1 milyon 570 bin dolar borcu olduğu belirlendi.

16 yıl önce Los Angeles Clippers tarafından draft edilen ve şimdi 34 yaşında olan Miles, 7 yıllık NBA kariyerinde yaklaşık 65 milyon dolar kazanmıştı. Miles ve iflas avukatı Robert Eggmann konu hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

Miles'ın evi, bankadaki parası ve tüm gelirleri ile birlikte toplam 460 bin dolarlık mal varlığı bulunduğu kaydedildi. 2.06 metre boyundaki Darius Miles NBA'de Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers ve Memphis Grizzlies takımlarında forma giymişti. 

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