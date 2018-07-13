7 yılın ardından, Suriye bayrağı çatışmaların başladığı Dera'da

Suriye ordusu, 7 yıl önce Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik protestoların başladığı kent olan Dera’yı geri aldı. Kente yeniden Suriye bayrağı dikilirken, çatışmalar sırasında evlerinden ayrılmak zorunda kalan çok sayıda kişinin de kontrolün Suriye ordusuna geçmesinin ardından geri dönüş yolculuğuna başladığı kaydedildi.

Suriye Devleti'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Rus askeri polisinin de eşlik ettiği Suriye ordusu birliklerinin Dera'ya girerek Suriye bayrağı diktiği kaydedilirken; daha önce kentte kontrolü elinde bulunduran grupların af veya hâlâ kontrollerinde bulunan ülkenin kuzey bölgelerine güvenli geçiş karşılığı teslim olmayı kabul ettikleri bildiriliyor.

Birleşmiş Milletler, Dera'da çatışmalar nedeniyle 234 bin kişinin evlerinden olduğunu ve bunların yüzde 70'inin, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin yakınlarındaki Kuneytre bölgesine sığındını açıkladı. Ürdün sınırına kaçan on binlerce kişinin de, Dera kırsalındaki muhalif güçlerin silah bırakmasının ardından evlerine döndüğü kaydedildi.

Dera'nın ele geçirilmesi neden önemli?

Suriye'de Mart 2011'de isyanın başladığı Dera, hem stratejik hem de sembolik öneme sahip. Arap Baharı'ndan aldıkları ilhamla bir okulun duvarına hükümet karşıtı sloganlar yazan gençlerin tutuklanıp, işkence görmelerinden sonra Dera'da hükümet karşıtı eylemler başlamıştı.

Hükümet, gösterileri bastırmak için güç kullanıp bazı protestocular öldürüldüğünde, Esad'ın istifası talebiyle düzenlenen protesto gösterileri ülke geneline yayılmıştı. İsyan yayılıp, hükümetin yanıtı daha da sertleşince, muhalifler dış güçlerin de desteğiyle silahlanmıştı. Zamanla isyan silahlı çatışmaya döndü, Suriye ordusu ve aralarında IŞİD ile El Kaide'nin de bulunduğu silahlı gruplar arasındaki çatışmalarda 350 binden fazla kişi öldü, 13 milyondan faz kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Uzlaştırma Merkezi iki gün önce açıklamıştı

Rusya geçen hafta evlerinden olan sivillerin güvenle geri dönmesini, ayrılmak isteyenlerin İdlib ve Halep'te muhaliflerin elindeki yerlere gidebilmesini garanti ettikten sonra, muhalifler ağır silahlarını Dera'nın doğusundaki kırsal bölgede ve Ürdün sınırı yakınlarında bıraktı.

Kentin güneyinde sıkışan muhaliflerin de silahlarını Rus heyetine bırakmak için görüşmelere başladığı bildirilmişti. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi çarşamba günü yaptığı açıklamada Suriye'nin Dera kentindeki silahlı grupların silah bırakmayı ve kentte silahlı eylemlere son vermeyi kabul ettiğini duyurdu.