7 yıldır kayıp kızının acısına dayanamadı 

Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçesi\'nde 7 yıl önce 23 yaşındayken kaybolan kızını arayan işçi emeklisi12 çocuk babası Mustafa Kaya, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Derik İlçesi\'nde 7 yıl önce rahatsızlığı için hastaneye gittikten sonra bir daha haber alamadığı kızı Ceylan Kaya\'yı arayan baba 66 yaşındaki Mustafa Kaya, dün akşam geçirdiği kalp krizi sonucu fenalaşarak önce Derik, ardından sevkedildiği Mardin Devlet Hastanesi\'ndeki doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

2 Ağustos 2010 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitmek üzere evden çıkan 23 yaşındaki kızı Ceylan Kaya\'yı her yerde arayan ve geçen yıl başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan olmak üzere bütün devlet yetkililerinden yardım isteyen Mustafa Kaya, hayat mücadelesine yenik düştü. Mardin Devlet Hastanesi\'nden yakınları tarafından alınan Mustafa Kaya\'nın cenazesi gece yarısı Derik Bahçelievler Mahallesi\'ndeki Abdullah Akın mezarlığı\'na getirilerek burada toprağa verildi.

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