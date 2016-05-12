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Kaçak AVM, belediyeye bağış karşılığında yasallaştı!

CHP'li Kazanoğlu "Bundan sonra İstanbul’daki bütün kaçak yapılar için yol olur" dedi

12 Mayıs 2016 15:56

Bakırköy'de 7 yıldır kaçak faaliyet gösteren Marmara Forum AVM, İBB Meclisi'nde bağış karşılığı imzalanan protekolle yasal statü aldı. CHP’li Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Taner Kazanoğlu, “Kurumsal bir hata yapıyoruz. Bundan sonra İstanbul’daki bütün kaçak yapılar için yol olur” dedi. 

CHP’li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık kabul edilen protokole göre, AVM yönetimi Multi Otuzbeş İnşaat A.Ş, 33 bin 136 metrekarelik ofis alanı ile Bakıröy Metro İstasyonu bitişiğindeki 16 bin metrekarelik arsanın mülkiyetini, İBB’ye bağışladı. Ayrıca B Blok girişinde otoparkın en üst katında 100 araçlık otopark yerinin İBB’ye ayrılacağı belirtildi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine göre, protokolün İBB Meclisi’nde oylanmasından önce söz alan CHP’li Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Taner Kazanoğlu, “Kaçağın legal hale gelmesine Meclis ortak olmasın. Kurumsal bir hata yapıyoruz. Bundan sonra İstanbul’daki bütün kaçak yapılar için yol olur” dedi. Eleştirilere yanıt veren AKP'li Hukuk Komisyonu Başkanı Osman Gökçebaş ise “Kararımız yargı denetimine açık” dedi.

 

Tadilat teklifi Belediye Meclisi'ne sunulacak

 

Protokol kapsamında, Marmara Forum Alışveriş Merkezi’nin bulunduğu mevcut yapıların imar planı ile uyumunun sağlanması için üst ölçekli nazım imar planına ilişkin tadilat teklifi hazırlanarak Belediye Meclisi’ne sunulacak.

 

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