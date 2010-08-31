7 yıldır açlık grevindeydi ve öldü

T24- Venezüella'da Devlet Başkanı Hugo Chavez'in kamulaştırma politikalarını protesto etmek için yıllardır açlık grevinde olan Franklin Brito isimli çiftçi dün hayatını kaybetti.





Yedi yıldır bazı sıvı besinler hariç yemek yemeyen ve ülkede Chavez karşıtlarının sembolü haline gelen Brito'nun ölümünün 26 Eylül'deki seçimlerde Venezüella liderine itibar kaybettirmesi bekleniyor.



Son aylarda sağlık durumunun giderek kötüleşmesi üzerine başkent Karakas'taki bir hastaneye kaldırılan 49 yaşındaki Brito'nun ölümü ailesi tarafından duyuruldu.



Venezüellalı çiftçinin ailesi, "Bugün 30 Ağustos 2010'da iyi bir koca ve baba olan Franklin Brito'nun yorgun bedeni artık nefes almıyor" ifadesini kullandı.



Yaklaşık 25 hektarlık karpuz tarlaları 2003 yılında istimlak edilen Brito, bunun üzerine yıllar süren açlık grevine başlamış, hatta televizyon kameraları karşısında el parmaklarından birini kesmişti.



Sadece bazı sıvı gıdalarla beslenen Brito, topraklarının istimlak edilmesi konusunda verilen kararın geçtiğimiz aralık ayında iptal edilmesinin ardından bir haftalığına açlık grevine son verdi. Ancak daha sonra bu kararın kanuni yönden eksik olduğunu ve kamulaştırılan topraklarının tamamının geri verilmediğini iddia ederek açlık grevine yeniden başladı.



Hükümet yetkilileri, Brito'nun son dönemlerinde akıl sağlığının iyice bozulduğunu belirtirken, muhalefeti de Venezüellalı çiftçinin davasını siyaset malzemesi yapmakla suçladı.





Chavez'e olan halk desteğinin 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geldiği Venezüella'da, Brito'nun ölümünün 26 Eylül'deki genel seçimlerde 12 yıldan beri ülkenin başında olan Chavez'e oy kaybettirebileceği belirtiliyor.



