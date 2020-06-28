7 yılda bin 582 hasta tutuklu tahliye edildi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2013’ten bu yana cezaevlerinden hastalığı ve engeli nedeniyle bin 582 mahkûmun tahliye edildiğini açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde 18 Temmuz 2019 itibariyle cezaevlerinde hastalık nedeniyle kaç kişinin tahliye başvurusu yaptığını, kaç başvurunun onaylandığını, başvuruların hangi cezaevi tipinde ve hangi hastalık nedeniyle yapıldığını sordu.

Cezaevlerinde son bir yılda kaç kişinin hastalığı veya engeli nedeniyle tahliye başvurusu yaptığı ve kaçının tahliye edildiğinin sorusuna yanıt veren Gül, cevabında şu ifadelere yer verdi:

“Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; 12/09/2019 tarihi itibarıyla 6411 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 24/01/2013 tarihinden itibaren, ceza tehiri işlemleri için başvuruda bulunan ve hastalığı sağlık kurulu raporuyla tespit edilerek tahliye edilen hükümlü ve tutuklu sayısının 1.582 olduğu anlaşılmıştır.”

Gül, maddedeki ‘toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturmayacağı’ ibaresinin uygulamada çok geniş yorumlanması ve bu imkândan yararlanması gereken bazı hükümlülerin soyut gerekçelerle yararlanamaması gibi nedenlerle yapılan düzenlemenin sınırlı şekilde uygulandığını söyledi. Bu nedenle söz konusu ibarenin “toplum bakımından ağır ve somut bir tehlike oluşturmayan” mahkûmların cezalarının infazının geri bırakılması şeklinde düzenlendiğini belirtti.