7 yılda araba sayısı arttı, cep telefonu sayısı azaldı

Türkiye'de halen 1000 kişiye 91.7 otomobil, 258 telefon düşerken, kişi başına elektrik tüketimi 2198 kilovat saate yükseldi. Ortalama ömür ise kadınlarda 74,3'e, erkeklerde 69,4'e yükseldi. Bebek ölüm oranı ise binde 21'e geriledi.



Dış Ticaret Müsteşarlığının, TÜİK'in 2007 ve 2008 yılı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2002 yılında Türkiye'de 1000 kişiye 66,1 otomobil düşerken, bu rakam 2005 yılında 78,1'e, 2007 yılında da 91,7'ye yükseldi.



2002 yılında bin kişiye 273 telefon düşerken, 2005'de bu sayı 261'e, 2007 yılında da 258'e geriledi



Kişi başına elektrik tüketimine bakıldığında, 2002 yılında 1479 kilovat saat olan tüketim, 2005'de 1808 kilovat saate, 2007 yılında da 2198 kilovat saate ulaştı.



Ortalama ömür uzadı



Türkiye'deki ortalama ömrün uzadığı görülürken, ortalama ömür 2002 yılında 70,7, 2005 yılında 71,3, 2008 yılında da 71,9 oldu. 2002 yılında kadınların ortalama ömrü 73,2 yıl iken, 2005'de 73,8, 2008 yılında 74,3'e yükseldi. Erkeklerin ortalama ömrü ise 2002 yılında 68,4, 2005 yılında 68,9 iken, 2008 yılında 69,4'e çıktı.



Sosyal gelişmişlik göstergelerinden biri olan bebek ölüm oranları incelendiğinde ise 2002 yılında binde 26,7 olan bebek ölüm oranı, 2005'de binde 23,6'ya, 2008 yılına gelindiğinde ise binde 21'e geriledi.



2002 yılında 62 bin 369 kilometre olan kara yolu uzunluğu, 2005'de 61 bin 939 kilometreye, 2007 yılında 61 bin 912 kilometreye, 2002'de 1851 kilometre olan otoyol uzunluğu, 2005'de 1775 kilometreye, 2007'de 1987 kilometreye yükseldi. 2002'de 8 bin 671 kilometre olan demir yolu uzunluğu da 2007'de 8 bin 697 kilometreye ulaştı.

