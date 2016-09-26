7 yıl sonra oyundan alınan Ronaldo, Zidane'a küfür etti!

La Liga'da Real Madrid'in Las Palmas ile 2-2 berabere kaldığı maçın 71. dakikasında teknik direktör Zidane tarafından kenara alınan Cristiano Ronaldo, tam 7 yıl sonra oyundan alındı. İspanyol basınında yer alan habere göre, oyundan alınmasına sinirlenen Ronaldo, kameralara yansıyan görüntülerde Zidane'a küfür etti.

Yedek kulübesine oturan Ronaldo'nun küfürleri kameralara yansıdı. Görüntülerde, Ronaldo'nun İspanyolca "Su puta madre", Türkçe anlamıyla "O... çocuğu" dediği öne sürüldü.

Konuyla ilgili konuşan Zidane, "Çarşamba günü bir maç oynadık ve onu dinlendirmem gerekiyor. İyi oynadı ama değişiklik yapmam gerekiyordu çünkü salı akşamı Şampiyonlar Ligi maçımız var" dedi.



Ronaldo'nun oyundan çıkarkenki tepkisiyle ilgili, "Sinirli miydi?" sorusunu yanıtlayan Fransız teknik adam, "Sinir? Hayır. Bence bu sizin yorumunuz. Her futbolcu sürekli sahada olmak ister ama benim oyuncularımı düşünmem gerekiyor, özellikle Ronaldo'yu" yanıtını verdi.

Ronaldo'nun küfür ettiğine dair görüntüler şöyle: