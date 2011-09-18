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Spor

7 yıl sonra derbi oynayacaklar İZMİR (A.A)

18 Eylül 2011 01:06

-7 yıl sonra derbi oynayacaklar İZMİR (A.A) - 17.09.2011 - Bank Asya 1. Lig'de İzmir derbisinde oynanan Göztepe-Karşıyaka maçında Göztepeli taraftarlara ayrılan kapalı tribünün tamamı ve açık tribünün büyük bölümü doldu. Ligde 7 sene sonra karşılaşan iki İzmir ekibi Göztepe ile Karşıyaka'nın mücadelesine beklendiği gibi iki takım taraftarları da ilgi gösterdi. Evsahibi Göztepeli taraftarların kapalı tribünü tamamen doldurduğu müsabakada, açık tribünün büyük bir kısmı da doldu. Sarı kırmızılı seyircilere ayrılan Sanayi tarafındaki kale arkası tribünü ise boş kaldı. Göztepeli taraftarlar ''Büyüklük geçmişte gizlidir, Göztepemiz mazisinden bellidir'', ''Armaya ihanetin mazereti olmaz'', ''Şimdi sizden isteğimiz, şampiyonluk Göztepemiz'' ve ''Büyük takımlar kazandıkları kupaları, küçük takımlar yendikleri büyük takımları konuşurlar'' pankartlarını tribünlere astı. Göztepeli seyirciler eski oyuncuları Karşıyakalı Bülent Ataman'a maçtan önce sevgi gösterisinde bulunurken, tecrübeli kaleciye ''eşkıya'' şeklinde tezahürat yaptı. -Karşıyaka- Deplasman takımı statüsündeki Karşıyaka'nın yaklaşık 2 bin 500 taraftarı, Karşıyaka İstasyonu'nda toplandıktan sonra İZBAN tarafından tahsis edilen trenlerle Salhane İstasyonu'na geldi. Buradan Atatürk Stadı'na kadar toplu halde götürülen taraftarlar, Atatürk Stadı'nın yanındaki Halkapınar Spor Salonu'na geldiği sırada yaklaşık 30 kişilik Göztepeli taraftar grubuyla karşılaştı.  Karşılıklı olarak birbirine taş atan grubun karıştığı olay, arada demir parmaklıkların olmasıyla daha fazla büyümedi. Polisler müdahale ederek, taraftarların stada girmesini sağladı. Karşılaşma için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, alkollü olduğu belirlenen taraftarlar stada alınmadı. Müsabakayı Mersinli kale arkasında takip eden Karşıyakalı taraftarlar, tribünlere astıkları ''İzmir'in ağası her zaman biziz'', ''Deli gibi sevmek ruhumuzda var'' ve ''Sen nereye, biz oraya'' gibi pankartlarla takımlarına destek verdi. -Takım kadroları- Göztepe teknik direktörü Özcan Kızıltan, geçen hafta oynanan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosunu değiştirmedi. Sarı kırmızılı ekipte geçen hafta ilk 11'de sahaya çıkan Emre'nin yerine Korhan görev aldı. Sahaya 28,36 yaş ortalamasıyla çıkan Göztepe'de kaleci Vedat, Gürhan, Idan, Emre, Fuat, Anıl ve Uğur yedek soyundu. Karşıyaka teknik direktörü Reha Kapsal, ligin ilk haftasında Adanaspor müsabakasından farklı olarak ilk 11'de cezalı Ahmet Burak Solakel ile Özgür Volkan Yıldırım'ın yerine Erhan Kavak ile Kırgız oyuncu Karım Izrailov'a şans verdi. 24 yaş ortalamasıyla müsabakaya başlayan Karşıyaka'da kaleci Bülent, Özgür Bayer, Serdar, Ferdi, Özgür Can Özcan, Turgay ve Özgür Volkan Yıldırım yedek kulübesinde yer aldı.

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