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"7 yıl önce bugün Ahmet yine evden götürüldü, o gün yargıyı el ele elinde tutanlar, kitabı bombadan tesirli buldu"

Şık, o dönem gözaltına alınırken Gülen'i kastederek "Dokunan yanar" demişti

04 Mart 2018 11:16

"Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla 429 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık'ın, Ergenekon soruşturmasında gözaltına alınışının üzerinden 7 yıl geçti. Eşi Yonca Şık, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda  “7 yıl önce tam bugün Ahmet yine evden götürülmüştü. O gün yargıyı el ele elinde tutanlar ‘kitabı bombadan tesirli’ bulmuştu. Zaman geçti. El ele tutuşanlar düşman oldu. Ahmet’in hakikat savunusu baki ve düşman olanların Ahmet Şık ve hakikat düşmanlığı sürüyor. Gazetecilik suç değildir" ifadesini kullandı.

Gülen cemaatinin devlet içindeki örgütlenmesini araştırdığı için hedef alınan Şık, polisler eşliğinde evinden çıkarılırken Gülen cemaati ve Fethullah Gülen'i kastederek “Dokunan yanar arkadaşlar” demişti.

Şık, 5 Mart günü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi. 6 Mart 2011’de “Ergenekon terör örgütüne üye olma” iddiasıyla tutuklanarak gazeteci Nedim Şener ile birlikte Metris Cezaevi’ne gönderildi. Şık’ın cemaatin son 25 yıldır emniyet teşkilatındaki etkisini araştırdığı kitabına yönelik olarak 23 Mart’ta İthaki Yayınları’na baskın düzenlendi.

Henüz basılmamış kitabın dijital kopyaları imha edildi. Kitap, yedi buçuk ay sonra Postacı Yayınevi tarafından basıldı. Şık’ın “İmamın Ordusu” adını vermeyi planladığı kitabı “000 Kitap - Dokunan Yanar” adıyla İstanbul Kitap Fuarı’nda okurla buluştu. 14 Temmuz 2011’de Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü’nü alan Şık, 12 Mart 2012’de tahliye oldu. Odatv davasında yargılanan Şık, 12 Nisan 2017’de beraat etti.

 

 

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