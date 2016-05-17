7 yıl babasının istismarına maruz kaldı, 14 yaşında hamile kaldı, devlet 'bakiresin' dedi!

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 6 Ocak’ta hazırladığı iddianameye göre 14 yaşındaki A.Ş., babası, ağabeyi ve amcasının 7 yıl boyunca cinsel istismarına maruz kaldı. Baba O.Ş. 8 Ekim’de tutuklanırken, çocuk Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Fiziksel muayene yapıldıktan sonra çocuk için aynı gün rapor hazırlandı.

Babasından hamile

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, 1 aylık hamile olmasına rağmen raporda çocuğun ‘anatomikman bakire’ olduğu belirtilince baba 9 Ekim’de serbest kaldı. 23 Ekim’de Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan raporda ise çocuğun 6 hafta 3 günlük hamile olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine kızını hamile bıraktığı DNA raporuyla da kesinleşen baba 15 gün sonra tekrar tutuklandı.

“Rapor eksik”

İlk raporun eksik hazırlandığını belirten Adli Tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı, “Bu tarz uzun süreli cinsel istismar davalarında her zaman fiziksel bulgulara rastlanmayabilir. İstismar davalarında fiziksel muayenenin yanı sıra ruhsal muayene de yapılarak elde edilen bulgular rapora eklenmeli. Ruh sağlığına bakılmaksızın hazırlanan rapor eksik olmuştur. Hem tıbbi hem de hukuki ihmal var. Eğer mağdurun hamile olduğu anlaşılmasaydı cinsel istismar ispatlanamayacaktı” dedi.

Çorum’daki duruşma bugün

Baba ile amca M.Ş. zincirleme nitelikli cinsel istismar suçundan Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanırken, ağabey A.Ş. 18 yaşından küçük olduğu için çocuk mahkemesinde yargılanıyor. İlk duruşması geçen ay yapılan davanın ikinci duruşması bugün.

Yüzde 50 engelli çıktı

Dava dosyasına giren bir başka rapora göre mağdur çocuk yüzde 50 oranında zihinsel engelli.