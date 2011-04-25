7 yaşındaki Sevgi'nin bacağını çatalla dağladılar

T24 - Sevgi Evleri'nde görevli iki "bakıcı anne" 7 yaşındaki çocuğun bacağını kızgın çatalla dağladıkları gerekçesiyle yargılanacak.



Adana Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Sevgi Evleri'nde kalan 7 yaşındaki kimsesiz ilköğretim 1. sınıf öğrencisi S.E., geçtiğimiz cuma günü saat 16.30 sıralarında okuldan dönerken çok sıkışınca, "Sevgi Evi"nin duvarına küçük tuvaletini yaptı. Olayı gören bakıcı anneler Meral G. ve Kadriye D., küçük S.E.'yi evin mutfağına götürdü. Kadriye D., ocakta ısıttığı çatalı, talihsiz çocuğun bacaklarının üst kısımlarına sürmeye başladı. Bu sırada iddiaya göre Meral G. de S.E.'yi tutarak yardımcı oldu. Yaşadıklarını, korktuğu için kimseye anlatamayan küçük çocuk odasına kapandı. Olaydan saatler sonra, S.E.'ye banyo yaptıran Dilek A. adlı bakıcı anne, çocuğun sudan kaçtığını görünce bacaklarındaki kızarıklıkları fark etti. Israrlı sorular üzerine S.E. olayı anlattı.





ADLİ TIP DA DOĞRULADI



Bakıcı anne durumu hemen yetkililere bildirdi. Tesadüf eseri o sırada Sevgi Evleri'ni ziyarete gelen SHÇEK Adana İl Müdür Yardımcısı İdris Dal da olaydan anında haberdar oldu. Kurum yöneticileri tarafından ifadelerine başvurulan iki bakıcı anne suçlarını kabul etti. "Biz uyarmak için yaptık, zarar vermek istemedik" diyen, sözleşmeli iki görevlinin ifadeleri tutanaklara kaydedildi. Meral G. çocuğu korkutma amaçlı bir şey yapacağını düşünerek Kadriye D.'ye götürdüğünü öne sürdü. Kadriye D. ise Meral G.'nin de kendisine yardım ettiğini söyledi. İki bakıcı annenin de kurumla ilişiği kesildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen S.E. burada başından geçenleri anlattı. Küçük S.E.'nin bacaklarındaki işkence izleri Adana Adli Tıp Kurumu'nda da tutanağa geçirildi. Haklarında suç duyurusunda bulunulan bakıcı anneler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Adana Valisi İlhan Atış, bakıcı anneler hakkında idari ve adli soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi. İki bakıcının "Canavarca hisle küçük çocuğa işkence ve şiddet uygulamaktan" tutuklanması bekleniyor.