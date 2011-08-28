-7 yaşındaki küçük kıza iki araç birden çarptı EDİRNE (A.A) - 27.08.2011 - Edirne'de art arda 2 aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö'nün kullandığı 22 HZ 033 plakalı kamyonet, Muammer Aksoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Sude Lara Özkan'a (7) çarptı. Daha sonra çarpmanın etkisiyle yola düşen küçük kıza arkadan gelen henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarparak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin bildirimi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan küçük kızı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Özkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyan küçük kızın ailesi hastanede sinir krizi geçirdi. Olay sonrası kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, olay yerinden uzaklaşan otomobil sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu arada Sude Lara'nın babası Şafak Özkan'ın Çanakkale Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürü olduğu öğrenildi.