7 yaşındaki köpeği tabancayla öldürerek boş araziye attılar!

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaşayan Sultan Tezcel'in 2 aylıkken alıp beslediği fino cinsi 'Zeytin' isimli 7 yaşındaki köpeği, yılbaşı gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tabancayla vuruldu.

Tezcel, dün sabah evinin bahçesinde bulamadığı köpeğini, çocukları ile aramaya başladı. Tezcel ve çocukları, yaptıkları arama sonunda evlerine yakın boş arazide Zeytin'i göğsünden tabancayla vurularak, öldürülmüş halde buldu.

Gözyaşları içinde jandarmaya ihbarda bulan aile, köpeği vurulduğu arsanın yakınlarına gömdü. Sultan Tezcel, aileden biri gibi sevdikleri köpeklerine otopsi yapılmasını isteyerek, şüphelinin yakalanıp, cezasını çekmesini istedi.