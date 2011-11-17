-7 yaşındaki kızın katili idam edildi HUNTSVİLLE (A.A) - 17.11.2011 - ABD'nin Teksas eyaletinde 7 yaşındaki kızın katili Guadalupe Esparza zehirli iğneyle idam edildi. Amerikalı yetkililer, 46 yaşındaki Esparza'nın Teksas'ın Huntsville kentinde dün gece idam edildiğini belirtti. Esparza, 1999 yılında Teksas'ta 7 yaşındaki Alyssa Maria Vasquez'i evinden zorla çıkardıktan sonra tecavüz etmiş ve boğarak öldürmüştü. Talihsiz kızın cesedi kayıp olduğu bildirildikten birkaç saat sonra evlerinin yakınında bulunmuştu.