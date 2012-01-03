7 yaşındaki kızı kurban ettiler



T24 - Hindistan'da batıl inançlara saplı yaşayan bir kabilenin, 7 yaşındaki bir kızı kurban ederek karaciğerini bol hasat getirmesi için tanrılarına sunduğu iddia edildi.





Radikal gazetesinden Sadi Kaymaz'ın haberine göre; Hindistan'ı sarsan tüyler ürpertici cinayet, ülkenin iç kesimindeki Çatisgarh eyaletinde yaşayan bir orman kabilesinin iki üyesi tarafından işlendi.



Yerel polis yetkilileri, ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen Lalita Tati adlı çocuğun cesedinin Ekim ayında bulunduğunu bildirdi. Bijapur bölgesinin polis şefi Narayan Das, “yedi yaşındaki kız daha çok mahsul getireceği hurafesine inanan iki kişi tarafından kurban edildi” diyerek, cinayet faillerinin yakalandığını ve suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı.



Batıl inançların kol gezdiği Hindistan'ın iç kesiminde tüm önlemlere ve ağır cezalara rağmen, özellikle aşırı yoksulluğun hüküm sürdüğü ve büyücülerin saygı gördüğü bazı yerlerde insanların kurban edilmesi geleneğinin kökü kazınamadı. Çatisgarh eyaletinde geçen yıl da iki olay rapor edilmiş, ancak polis tarafından doğrulanmamıştı. Utar Paradeş eyaletinde ise, kızına cin girdiğine inanan bir baba, kaçırdığı bir erkek çocuğu 2006 yılında vahşice katletmişti.





