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7 yaşındaki kıza tecavüz davasında mahkeme başkanı tayin oldu, 68 yaşındaki sanık serbest!

Tecavüz davasında sanık hakkında tutuklama kararı da çıkmadı

23 Haziran 2015 23:43

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde 7 yaşındaki İ. adlı kız çocuğuna 68 yaşındaki P.A.Ö. tarafından cinsel istismarda bulunmasına ilişkin dava mahkeme başkanının tayini nedeniyle sonuçlandırılmadı. Davada karar verilmediği gibi hakkında 14 ila 28 yıl hapis cezası istenen sanık ise mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti sanık hakkında tutuklama kararı vermezken, duruşmayı 27 Ekim’e bıraktı.

 

'Her yolu deneyeceğiz'

 

İsmail Saymaz’ın Radikal’de yer alan haberine göre, Küçük İ.’nin avukatı Nilay Geylanlı Yorgancıoğlu, "Bu dakikadan sonra imza kampanyası dahil her yolu zorlayacağız. Ben aileye sakin olun dedikçe yeni bir etaba geçiyoruz. Adaletin zamanında tecelli etmesinde iyimserliği yitireli çok oldu. Ancak bu kadarına da pes ettim’’ dedi.

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