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7 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasına tutuklama

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'İN Bornova İlçesi'nde 7 yaşındaki B

22 Eylül 2017 23:55

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'İN Bornova İlçesi\'nde 7 yaşındaki B.T. adlı kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 57 yaşındaki Ü.Ç, tutuklandı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 750 Sokak\'ta meydana geldi. Ü.Ç., mahallede oyun oynayan B.T. adlı kız çocuğunu parka götürüp, iddiaya göre kucağına alarak tacizde bulundu. Olayı gören diğer çocuklar, durumu ailelerine anlattı. Bir araya gelen birkaç mahalle sakini, kıraathane çıkışında Ü.Ç.\'yi dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ü.Ç., ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Küçük B.T.’nin ailesinin şikayeti üzerine Ü.Ç. tedavisinin ardından dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.Ç. bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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