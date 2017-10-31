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7 yaşındaki işitme engelli öğrenci serviste unutuldu

6 saat boyunca serviste kaldı

31 Ekim 2017 18:59

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işitme engelli 7 yaşındaki E.Ç., servis minibüsünde 6 saat unutuldu. Olay, annenin, eve bırakılan oğlunun beslenme çantasına koyduğu yiyecekleri yemediğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınıp, mahkemeye çıkarılan servis sürücüsü E.T., serbest bırakıldı.


İşitme engelli E.Ç.'yi, annesi Leyla Ç., geçen cuma sabahı (28 Ekim 2017) okula götürmesi için E.T. yönetimindeki servis aracına bindirdi. İddiaya göre, sürücü E.T., servistesi öğrencileri okula bıraktıktan sonra aracını evinin önüne park etti.

Aradan geçen 6 saat sonra, sabah bıraktığı öğrencileri tekrar almaya gitmek için aracına binen E.T., içeride öğrenci E.Ç.'yi korkmuş halde görünce, hiçbir şey olmamış gibi çocuğu evine götürüp bıraktı.

Annenin dikkati ortaya çıkardı

Oğlunu servis aracından alan Leyla Ç., E.Ç.'nin beslenme çantasını açtığında sabah koyduğu yiyecekleri yemediğini fark etti. Bunun üzerine okula giderek öğretmen ile görüşen anneye öğretmen, oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bu cevap karşısında şoke olan Leyla Ç., oğlunu servis aracına kendisinin bindirdiğini söyledi. Durumun bildirildiği okul yönetimini, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında öğrenci E.Ç.'nin araçtan inmediğinin fark edilmesi üzerine servis sürücüsü E.T., okula çağrıldı. Sürücü, önce, öğrenciyi okula bıraktığını söyleyerek hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Güvenlik kamerası görüntüleri gösterilen sürücü bu kez öğrenciyi araçta unuttuğunu itiraf etti.

Anne Leyla Ç., Çorlu Emniyet Müdürlüğü'ne giderek servis sürücüsünden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine sürücü E.T., gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen E.T., savcılıktaki ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme E.T.'yi serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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