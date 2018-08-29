7 yaşındaki Hiranur parkta oynarken sırtından vurulmuştu; Adalet Bakanı Gül, olayla ilgili müfettiş görevlendirdi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Pendik'te bir çocuğun parkta açılan ateş sonucu yaralanması olayıyla ilgili müfettiş görevlendirildiğini açıkladı.
Barış B.'nin, İstanbul Pendik'te parkta oynarken gürültü yaptıkları gerekçesiyle çocuklara ateş açtığı öne sürüldü. Savcılık tarafından önce serbest bırakılan Barış B., kamuoyundan yükselen tepkiler üzerine yeniden gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Barış B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Zanlının evi ve iş yerinde ayrıntılı arama yapıldı. Açılan ateş sonucu 7 yaşındaki Hiranur sırtından vurulmuştu.