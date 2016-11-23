7 yaşındaki Halepli kız savaşı Twitter'dan anlatıyor
Bana Alabed muhaliflerin kontrolünde ve kuşatma altındaki Suriye'nin Halep kentinin doğusunda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren onbinlerce kişiden biri. Bana, annesinin de yardımıyla sesini Twitter üzerinden dünyaya duyuruyor.
23 Kasım 2016 21:05
Bana Alabed 7 yaşında.
Muhaliflerin kontrolünde ve kuşatma altındaki Suriye'nin Halep kentinin doğusunda zor koşullarda yaşam mücadelesi veren onbinlerce kişiden biri.
Bana, annesinin de yardımıyla sesini Twitter üzerinden dünyaya duyuruyor.