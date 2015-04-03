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7 yaşındaki çocuk, polise molotof attığı iddiasıyla gözaltına alındı

Mersin'de yaşayan 7 yaşındaki Ş. T. hakkında, "hiç gitmediği Suruç'ta polise molotof attığı" iddiasıyla soruşturma açıldı.

03 Nisan 2015 21:04

Suruç'ta gerçekleşen Kobanê eylemleri sırasında polise molotof attığı iddiasıyla 7 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, Mersin'de yaşayan Ş. T.'nin hayatı boyunca Şanlıurfa'ya hiç gitmediğini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinden Abidin Yağmur'un haberine göre, Mersin’de yaşayan 7 yaşındaki Ş.T. hakkında Kobani eylemleri sırasında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde polise taş ve molotof attığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı ve “Şanlıurfa’da sınır hattında düzenlenen Kobani eylemine katıldığı, eylemde yüzünü kapattığı, polise taş ve molotof attığı” iddiasıyla fezleke hazırlandı.

 

Hayatı boyunca Şanlıurfa'ya hiç gitmemiş

 

Ş. T., 27 Mart’ta evinde gözaltına alınarak savcılığa götürüldü. İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, “Bu bir şaka ya da yanlışlık değildir, gerçeğin ta kendisidir. Ş. T. hayatı boyunca hiç Şanlıurfa’ya gitmemiş. Polis bunu ispat etsin tüm suçlamaları kabul etmeye hazırız. Kaldı ki ilkokul 2. sınıfa giden bir çocuk hangi güçle polise taş ve molotof atacak, polise direnecektir?” dedi. Travma yaşayan küçük çocuğun geceleri “Polisler beni götürecek” diye yataktan fırladığı belirtildi.

Yaşanan olaydan babaanne Meryem T’nin başvurusu ile haberdar olduklarını, Ş. T.’nin dedesinin 20 yıl hapiste kaldığını, Ş. T.’nin babası ve amcasının da hapis yattığını ifade eden Tanrıverdi, ailenin “sürekli baskı altındayız” iddiasını gündeme taşıdı. Yetkililerden olayda kastı veya hatası bulunan görevlileri tespit etmelerini isteyen Tanrıverdi, “Ş. T. ağır psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Geceleri uyuyamıyor. Yataktan fırlayarak ‘Polisler beni götürecek’ diye bağırıyor. Derslerine çalışamıyor. Arkadaşları ‘seni hapse götürecekler’ dediğinde ağlıyor. Bu çocuğa yaşatılanların hesabını kim verecek?” ifadelerini kullandı.

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