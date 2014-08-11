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Dünya

7 yaşındaki çocuğunun eline kesik kafa verip fotoğrafını çekti!

IŞİD militanı kestiği kafayı 7 yaşındaki oğlunun eline vererek çektirdiği fotoğrafı Twitter'da paylaştı

11 Ağustos 2014 17:17

Suriye'nin Rakka kentinde bir IŞİD militanı internet paylaşım sitesi Twitter'a 7 yaşındaki çocuğunun eline kesik kafa vererek çektiği fotoğrafı yükledi.

DHA’nın haberine göre, Avustralya’nın Sidney kentinde yaşarken ailesiyle birlikte Suriye ’ye göç ederek IŞİD’e katılan militanlardan Halid Şarruf adlı, kesik bir başı 7 yaşlarında olduğu tahmin edilen oğlunun eline vererek fotoğrafını çekti. Şarruf Twitter ’a yüklediği fotoğrafın altına da "İşte benim oğlum!" diye yazdı. Fotoğrafta mavi bir tişört ve kısa pantolon giymiş olan küçük çocuğun Suriyeli bir askere ait olduğu sanılan kesik başı iki eliyle güçlükle tutmaya çalıştığı görülüyor. Halid Şarruf paylaşım sitesine bir de kendi fotoğrafını yükledi. Aynı kesik başı bu kez bizzat kaldıran IŞİD militanı, altına da "Ne kafa ama!" diye yazdı. 

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