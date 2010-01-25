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Dünya

7 yaşındaki çocuğun Haiti'ye yardımı

İngiltere'de 7 yaşındaki bir çocuk, Haiti'deki depremzedeler için bir günde 50 bin sterlin topladı.

25 Ocak 2010 02:00

 T24- İngiltere'de 7 yaşındaki bir çocuk, Haiti'deki depremzedeler için bir günde 50 bin sterlin topladı.
    

UNICEF'e 500 sterlin toplama hedefiyle Londra'da evinin civarındaki parkın etrafında bisikletiyle 8 km pedal çeviren Charlie Simpson, yüzlerce insanı Haitililere internet üzerinden yardım eli uzatmaları için ikna etti.

Simpson'un, Haiti'de enkaz altından çıkarılan çocukları gördükten sonra böyle bir girişimde bulunmaya karar verdiği öğrenildi.

Simpson, "Bu görüntüleri TV'de seyretmek çok üzücüydü" dedi.

Küçük çocuğun annesi Leonara, oğlunun, bağışta bulunmak isteyenler için hazırladığı belgeye yardım etti ve belgeyi internette yayınladı.



Sizler de katkıda bulunabilirsiniz


CNN TÜRK ve Kızılay, depremin vurduğu Haiti için yardım kampanyası düzenliyor.

Tüm operatörlerden 2868'e boş bir kısa mesaj yollayarak siz de Haiti'deki depremden etkilenenler için 5 TL bağışta bulunabilirsiniz.

Kızılay'ın tüm bankalardaki hesapları, ALO 168 ücretsiz bağış hattı ve Kızılay'ın internet sitesi aracılığıyla da bağış yapmanız mümkün.

www.kizilay.org.tr.

Toplanan para, UNICEF eliyle Haiti'ye ulaştırılacak. Anne, oğluyla gurur duyduğunu belirtti.

UNICEF yetkilileri de, bir kişinin tek başına bir günde ilk kez bu kadar çok yardım topladığına işaret etti.

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