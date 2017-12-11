7 yaşındaki çocuğun annesinin ölümüne neden olduğu tüfeğe inceleme

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kulu ilçesinde avdan dönen babasının tüfeğiyle oynadığı sırada, yanlışlıkla annesi 37 yaşındaki Figen A.\'yı boynundan vurup ölümüne neden olan 7 yaşındaki S.A., olayın nasıl olduğunu polise anlattıktan sonra serbest bırakıldı. Hakkında \'İhmal\' suçundan soruşturma başlatılan baba Ramazan A., polise tüfeğin namlusunda fişek olmadan, boş olarak bıraktığını söyledi. Polis, fişeğin sıkışması sonucu olayın gerçekleşmiş olma ihtimalı üzerine tüfeği incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi\'nde tek katlı müstakil evde meydana geldi. Fayans ustası Ramazan A., dün sabah avdan döndükten sonra pompalı av tüfeğini odada duvara dayayıp yere bıraktı. Oğlu S.A. da tüfeği alıp oynamaya başladı. S.A.\'nın yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada odada temizlik yapan annesi Figen A.\'nın boynuna isabet etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde işçi olarak çalışan Figen A., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyup içeri giren ve eşini kanlar içinde bulan Ramazan A., polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sevk edilen sağlık görevlileri 3 çocuk annesi Figen A.\'nın öldüğünü belirledi. Ceset, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Morgu\'na götürüldü.

\'TÜFEĞİN NAMLUSUNDA FİŞEK BIRAKMADIM\'

Minim S.A, olayı polise anlattıktan sonra serbest bırakıldı. İfadesine başvurulan ve hakkında \'İhmal\' suçundan soruşturma başlatılan baba Ramazan A. da, polise tüfeğin içinde fişek bırakmadan boş olarak odaya bıraktığını böyle bir ihmalının olmadığını ve olamayacağını söyledi. Ramazan A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis, fişeğin sıkışması sonucu olayın gerçekleşmiş olma ihtimalı üzerine tüfeği incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Figen A.\'nin cenazesinin de otopsinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu\'ndan alınıp, defnedilmek için memleketi Kayseri\'nin Develi İlçesine gönderileceği öğrenildi.



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