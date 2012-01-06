7 yaşındaki çocuğa estetik

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İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesinde yaşayan Sarah Burge bir estetik operasyon bağımlısı. Ancak annenin kızına da bu yönde telkinlerde bulunması ülkede tartışma yarattı.Daha önce küçük kızını boru dansi kursuna gönderen ve silikon taktırması için hediye çeki veren Burge şimdi de 7 yaşındaki kızına yağ aldırma ameliyatı masraflarını içeren bir çek daha verdi.Milliyet'in İngiliz The Daily Mail'e dayandırdığı habere göre; 51 yaşındaki Burge, geçen yıl hediye ettiği 6 bin sterlinlik çekten sonra şimdi de yağ aldırması için kızına 7 bin sterlinlik bir çek yazdı.‘Bence bunda bir yanlış yok’ şeklinde konuşan Burge, bu çeklerin bir gün kızının işine çok yarayacağını söylüyor.