7 yaşındaki cilt hastası Emine, her gün evine gelen öğretmeni sayesinde karnesini aldı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde “Okulumu Özledim Projesi” kapsamında cilt hastalığı nedeni ile okula gidemeyen evde eğitim görmeye başlayan 7 yaşındaki Emine Kızıltoprak için öğretmeni her gün 43 kilometre gitti. Emine dün karnesini aldı.

İlçeye bağlı Sarıbalta köyünde yaşayan Emine için her gün 43 kilometre uzaklıktaki ilçeden öğretmen giderek eğitimine devam etmesi sağlandı. Hastalığına rağmen eğitimine devam edebildiği için çok mutlu olan Emine'ye dün Çermik Kaymakamı Remzi Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan ve öğretmeni Şengül Demir tarafından karnesi verildi.

Milliyet'ten Aziz Fidancı'nın haberine göre Emine, 2009'da Zülfikar ve Zeynep Kızıltoprak çiftinin dördüncü çocuğu olarak İzmir Torbalı'da dünyaya geldi. Emine'ye doğar doğmaz ciltte yaralara neden olan "Epidermolizis Bülloza" teşhisi konuldu. Hastalık Kızıltoprak ailesine yabancı değildi. Aile, ilk çocuklarını da bu hastalık nedeniyle kaybetmişlerdi. Torbalı'da amelelik yapan baba, geçim sıkıntısı çekince 2006'da memleketi Sarıbalta köyüne dönerek hayvancılık yapmaya başladı.

Küçük Emine, hastalığı nedeniyle 2 yaşına kadar hiç kıyafet giyemedi. Büyüdükçe sorunları da artan Emine'nin, okul çağına geldiğinde okula gidemeyeceği anlaşıldı. Okulda enfeksiyon kapma riski olan Emine, ayağındaki yaralar nedeniyle de yürümekte zorlanıyordu. Çermik Kaymakamı Demir'in talimatıyla başlatılan "Okulumu Özledim Projesi" kapsamında okula devam etmeyen öğrencilerin tespiti yapılırken Emine'nin de okula gitmediği fark edildi. Bunun üzerine öğretmen Musa Kayabaş, Kızıltoprak ailesini ziyaret etti. Durumu öğrenen Kayabaş, aileyi Diyarbakır Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ne yönlendirdi. 23 Ekim 2015'te Emine'nin evde eğitim görmesine karar verildi. Emine, 22 Aralık'ta evde eğitim görmeye başladı.

‘Sorun değil sorumluluk'

Öğrenci listesinde ismi yer alan Emine'nin günler geçmesine rağmen okula gelmediğini fark eden Kayabaş, süreci şu ifadelerle anlattı:

"Çermik Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu konuda talimatları vardı. Ben de öğrencinin okula gelmemesinin nedenini öğrenmek için aile ziyareti yaptım. Annesi sorunlarını sıralarken aslında bunun bir sorun olmadığını, bizlerin üstlenmesi gerektiği bir sorumluluk olduğunu söyledim. Eğer eğitim hakkı anayasal hak ise ne olursa olsun Emine‘nin eğitim sorunu çözülecekti. Bizim vicdanımız kendi yasamızdır. Bu bilinçle hareket ederek koordineli bir şekilde Çermik İlçe Milli Eğitim ile çalışarak bu sorumluluğumuzu yerine getirdik."

"Çekincelerim yersizdi"

Önce çekinceleri olduğunu belirten Emine'nin öğretmeni Şengül Demir, "Emine'yi gördüğüm ilk andan itibaren çekincelerimin yersiz olduğunu anladım. Emine'nin mutluluğunu cümlelerle ifade etmek imkansız. Emine ile el ele verip çalışmalarımıza dört elle sarıldık. Zor şartlarda isteğim Emine'nin bir an önce sağlına kavuşması ve arkadaşlarıyla okula gitmesi" diye konuştu.

"Bütün öğrencileri kazandıracağız"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bozdoğan, Emine'nin Okulumu Özledim Projesi kapsamında tespit edildiğini anımsatarak şöyle dedi:

"Amacımız okula erişemeyen her öğrencinin okullaşmasını sağlamaktı. Bunun için bütün çözüm yollarını ortaya koyduk ve ilçe merkezinden 43 km uzakta olan bu öğrencimize bir öğretmen görevlendirerek evinde eğitim almasını sağladık. Devamsız bütün öğrencilerimizi okula kazandırıncaya kadar çalışmalarımız sürecektir."

Annesi: Dünya benim oldu

Anne Zeynep Kızıltoprak, 22 öğretmeni görünce çok mutlu olduğunu belirterek "Tüm dünyalar benim oldu, mutluluktan ağladım. Yardımcı olan Musa Kayabaş'a sonsuz teşekkür ederim. Yaptıklarıyla gözümde sadece bir öğretmen değil, benim bir kardeşim o. Kızımın öğretmeni olan Şengül Demir'e de sonsuz teşekkür ederim" dedi. Zeynep Kızıltoprak'ın tek isteği, bundan sonraki dönemlerde kızının diğer çocuklarla aynı günde eğitime başlayabilmesi.