T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 YAŞINDA TABANCAYLA OYUN KANLI BİTTİ SAMSUN (A.A)

02 Eylül 2010 03:00

-7 YAŞINDA TABANCAYLA OYUN KANLI BİTTİ SAMSUN (A.A) - 01.09.2010 - Samsun'un Canik ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, babasına ait tabancayla oynarken silahın ateş alması sonucu 6 yaşındaki kardeşini vurarak ölümüne neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Kaşyayla Mahallesi'nde 7 yaşındaki S.Y, evde babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada, silahın aniden ateş alması sonucu tabancadan çıkan mermi karşısında bulunan 6 yaşındaki kardeşi Ö.Y'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Ö.Y, babası Ali Yazıcı, tarafından Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24