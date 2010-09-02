-7 YAŞINDA TABANCAYLA OYUN KANLI BİTTİ SAMSUN (A.A) - 01.09.2010 - Samsun'un Canik ilçesinde 7 yaşındaki bir çocuk, babasına ait tabancayla oynarken silahın ateş alması sonucu 6 yaşındaki kardeşini vurarak ölümüne neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Kaşyayla Mahallesi'nde 7 yaşındaki S.Y, evde babasına ait ruhsatsız tabancayla oynadığı sırada, silahın aniden ateş alması sonucu tabancadan çıkan mermi karşısında bulunan 6 yaşındaki kardeşi Ö.Y'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Ö.Y, babası Ali Yazıcı, tarafından Samsun Mehmet Aydın Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.