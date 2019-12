7 üniversite öğrencisi doğalgazdan öldü

Üst kattakiler de zehirlendi

Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde okuyan 3'ü kız 7 öğrenci dün gece yılbaşı kutlaması yaptıkları evde, ters rüzgar nedeniyle doğalgaz kombisinin bacasından geri tepen karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.Facia, Ankara'nın Çankaya İlçesi Birlik Mahallesi 409'uncu Sokak'taki 5 katlı ve her katta tek daire bulunan Yeşil Vadi Apartmanı'nın giriş katındaki dairede yeni yılın ilk günü meydana geldi. Bilkent üniversitesi Hukuk Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Özgür Turan Atila, bu dairede birlikte kaldığı annesini yılbaşı nedeniyle İzmir'de yerel bir gazetede çalışan babasının yanına gönderdikten sonra, gece arkadaşlarına vereceği yılbaşı partisi için hazırlık yaptı.Özgür'ün evine dün akşam saatlerinden itibaren, üniversiteden kızlı erkekli bir grup arkadaşları geldi. Evdeki yılbaşı partisi gece geç saatlere kadar sürerken, yeni yıla birlikte giren gençlerden bazıları geç saatlerde evden ayrıldı. Evde kalan 3'ü kız 7 üniversiteli eğlenmeye devam etti.Üniversiteli gençlerin giriş kattaki dairede eğlendiği apartmanda, kombilerin bağlı olduğu tek baca, ters esen rüzgarla geri tepti ve dairelere karbonmonoksit gazı sızdı.En üst katı boş olan, girişin altında bulunan iki dairede oturanlar da yılbaşı nedeniyle yakınlarının yanına gittiği için, sızan karbonmonoksit gazi apartmanda bulunan üniversiteli gençler ile onların üstündeki dairede oturan aileyi etkiledi. Yılbaşı partisi yaptıkları salonda sabaha kadar eğlenen üniversiteliler zehirlendiklerinin farkına varmazken, üst dairede oturanlar aile sabaha karşı saat 05.00'te zehirlenme belirtisi hissedince İbni Sina Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan aile fertlerinin karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi ve durum EGO yetkililerine bildirildi.Yeşil Vadi Apartmanı'nda zehirlenme ihbarı alan EGO görevlileri saat 05.10'da apartmana geldi. Zehirlenen ailenin oturduğu dairede inceleme yapan EGO ekibi, ters esen rüzgarla kombi bacasından karbonmonoksit gazı sızdığını saptadı, ancak diğer dairelere bakmadan sabah bir başka ekibin gelmesi gerektiğini söyleyerek ayrıldı.Sabah saat 09.00'da Yeşil Vadi Apartmanı'na gelen EGO ekibi ise zehirlenen ailenin dairesinde yaptığı incelemede, alt ve üst katındaki dairelerdeki kombilerin de aynı bacadan çıkışı olduğunu saptadı ve oraları da kontrol etmek istedi.Apartmandaki en üst kattaki dairede kimsenin oturmadığı, en alttaki iki dairedekilerin de evde olmadığı belirlenirken, öğrencilerin bulunduğu giriş kattaki dairenin kapısı, ışıkların yanmasına rağmen ısrarla çalınmasına rağmen açılmadı.Giriş dairede oturan üniversiteli Özgür Turan Atila'nın teyzesi Gonca Arıkök'e ulaşılmaya çalışıldı ancak telefonları yanıt vermedi. Bunun üzerine durumdan şüphelinerek, polise haber verildi.Saat 09.30'da gelen polisler eşliğinde çilingire kapı açtırılarak girilen evin salonunda hepsi de Bilkent Üniversitesi'nde okuyan ve yaşları 18- 19 olan Büşra Bek, Elif Koyuncuoğlu, Ceren Okkalı, Özgür Turan Atila, Oğuzhan Tozburun, Can Dokumacı ve Tarık Şükrü Yılmaz'ın cesedi bulundu.Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri ile EGO ekipleri evde inceleme başlattı. Apartmana saat 05.10'da gelen EGO ekibinin diğer daireleri de kontrol etmemesi ihmal olarak değerlendiren üniversiteli gençlerin arkadaşları, “Eger o saatte dairenin kapısı çalınsa ve içeri girilseydi 7 arkadaşımız ölmeyebilirdi” diye konuştu.EGO Genel Müdürü Veysel Karani Demir, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Demir, çıkışta yaptığı açıklamada, binalarda bütün daire kombilerinin aynı bacaya bağlı olduğunu belirterek, “Zehirlenme olayı 2 dairede olmuş. Bu da rüzgarın ters esmesi nedeniyle olabileceğini akla getiriyor. Şu an kesin birşey söylemek zor. Teknik çalışma yapıldıktan sonra daha net konuşabilirim. Şu an görünen rüzgarın ters esmesi nedeniyle bacadan yanmış gazın çıkmaması olarak görülüyor. Öğrencilerin dairesindeki kombi hermetik olmasına rağmen bacaya bağlanmış” dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Ateş, “Bacadan kaynaklanan bir sorun olduğu söylendi. Görevliler geldiklerinde alt kattaki üniversite öğrencilerinin bulunduğu daireyi de kontrol etseydi belki bu öğrencilerimiz kurtulabilirdi” dedi.Yılmaz Ateş, gazetecilerin EGO Genel Müdürü Demir'in zehirlenmenin büyük ihtimalle rüzgarın ters esmesi sonucu meydana geldiğini açıklamasına yönelik sorusu üzerine ise “O zaman Ankaralılar yandı. Böyle bir açıklama olur mu? Her rüzgar ters estiğinde böyle acı olaylar mı olacak” diye konuştu.