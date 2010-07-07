7 Temmuz saldırılarının beşinci yıldönümü

T24- İngiltere'nin başkenti Londra'da bundan beş yıl önce düzenlenen bombalı saldırıları anmak amacıyla Hyde Park'ta tören düzenlenecek.



7 Temmuz 2005'te dört intihar eylemcisi tarafından, 3 metro istasyonunda ve bir otobüste düzenlenen saldırılarda 52 kişi ölürken yüzlerce kişi yaralanmıştı.



Saldırılardan kurtulanlar ve ölenlerin yakınları, Hyde Park'taki 7 Temmuz anıtını ziyaret ederek burada hayatını kaybedenleri temsil eden çelikten yapılma 52 sütunun altına çiçekler bırakacak.



Gün ortasında düzenlenecek törende Başbakan David Cameron adına da çelenk bırakılacak.



Bombalı saldırılar Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House ve Leeds kentindeki Mekke Camii'nde de anılacak.



Leeds'teki toplantıda Müslümanların İngiltere'ye yaptıkları olumlu katkılara da dikkat çekilecek.



İngiltere ve güvenlik





BBC güvenlik muhabiri Nick Childs, saldırılardan beş yıl sonra ülkenin güvenlik cephesini değerlendirdi.



"7 Temmuz saldırılarıyla yaşanan şok, eylemcilerin İngiltere'de doğup büyümüş olduklarının anlaşılmasıyla daha da arttı.



"O tarihten bu yana dev eleştirilere maruz kalan yetkililer, emniyet ve istihbarat birimleri, benzer saldırıları önleme yolundaki stratejilerini dikkatlice gözden geçirdiklerini ve bu tür sorunlarla mücadele kabiliyetlerini artırdıklarını söylüyorlar.



"Yeni muhafazakâr hükümet ise daha da ileri giderek bu girişimleri koordine edecek yeni bir ulusal güvenlik konseyi oluşturma hazırlığında.



"Ama daha bu yılın başlarında ulusal tehdit seviyesi yükseltildi; İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesi, bir terör saldırısı olasılığına "aşırı ölçüde yüksek" olarak yer veriyor.



Ulusal Tehdit Seviyeleri

Kritik - her an bir saldırı beklenebilir

Şiddetli - saldırı olasılığı çok yüksek

Mevcut - saldırı olasılığı güçlü

Mutedil- saldırı olası ama muhtemel değil

Düşük - saldırı olasılığı pek yok

"Güvenlik birimleri de fazla rahat tutum izlenmesine karşı uyarılarda bulundu. İç güvenlik birimleri, kendilerine ayrılan bütçenin dörtte üçünü, kendi deyimleriyle "uluslararası terörle mücadele"ye ayırmış durumda.



"İngiltere'de tartışmalar, özellikle Müslüman cemaatin radikalleşmesinin nasıl önleneceği üzerinde yoğunlaşıyor. Ayrıca İngiltere'de terörle mücadele politikalarının hukuki çerçevesi de önem taşıyor.



"Yeni Başbakan Cameron göreve geldiğinde resmi olarak kendisine verilen korumanın bir bölümünden vazgeçti. Kimileri bunu yeni bir gerçeklik anlayışı olarak olumlu karşılarken kimileri de mevcut sorunun boyutları konusunda yanlış bir mesaj veriliyor olabileceği yolundaki kaygılarını dile getiriyor. "