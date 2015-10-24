7 televizyon kanalına sansürün sinyalini aylar öncesinden veren Varank: Gurur duydum!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Varank, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen 7 televizyon kanalının Digitürk, Tivibu ve TÜRKSAT'tan çıkarılmasından 8 ay önce 2 Şubat'taki TRT yayını öncesinde programa katılan gazetecilere "Dedim ki şunların kanalını TÜRKSAT'tan kaldıralım. O zaman bakan dedi ki 'Ya çok laf olur'. Daha iyi olurdu" dediği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Twitter’dan açıklama yapan Varank, Yönetim Kurulu Üyesi olduğum şirkete, itibarına, yalanlarla saldıran paralel kanallarla mücadele ettiğim ortaya çıkmış. Gurur duydum. Yayın öncesi gizlice kayıt yapıp 8 ay saklayıp cumhuriyet paçavrası üzerinden piyasaya sürüyorlar, sonra da paralel yapı yok diyorlar. Yersen!” ifadelerini kullandı.