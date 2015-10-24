T24 LogoT24 Logo
Gündem

7 televizyon kanalına sansürün sinyalini aylar öncesinden veren Varank: Gurur duydum!

Cumhurbaşkanı Danışmanı Varank, cemaate yakın televizyon kanallarının TURKSAT'tan kaldırılmasını talep ettiği görüntülere ilişkin açıklama yaptı

24 Ekim 2015 21:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı ve TÜRKSAT Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Varank, Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen 7 televizyon kanalının Digitürk, Tivibu ve TÜRKSAT'tan çıkarılmasından 8 ay önce  2 Şubat'taki TRT yayını öncesinde programa katılan gazetecilere "Dedim ki şunların kanalını TÜRKSAT'tan kaldıralım. O zaman bakan dedi ki 'Ya çok laf olur'. Daha iyi olurdu" dediği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Twitter’dan açıklama yapan Varank, Yönetim Kurulu Üyesi olduğum şirkete, itibarına, yalanlarla saldıran paralel kanallarla mücadele ettiğim ortaya çıkmış. Gurur duydum. Yayın öncesi gizlice kayıt yapıp 8 ay saklayıp cumhuriyet paçavrası üzerinden piyasaya sürüyorlar, sonra da paralel yapı yok diyorlar. Yersen!” ifadelerini kullandı.

 

ETİKETLER

varanksansürtürksatcemaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24