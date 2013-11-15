'Etik dışı sağlık ürünü satışı' gerekçesiyle 7 televizyon kapatıldı

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ürün tanıtımı yapan yedi televizyon kanalının Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) yapılan başvurular üzerine kapatıldığını açıkladı. Müezzinoğlu, sağlık beyanında bulunarak yapılan ve etik olmayan ürün tanıtımı için uygulanan cezaların ağırlaştırılacağını söyledi.

Milliyet'tin haberine göre, RTÜK'e 70 bildirim yapıldığını ve ilgili reklam ve tanıtımlarda kanuni işlem yapılmasının sağlandığını ifade eden Sağlık Bakanı, RTÜK'te kayıtlı bin 57 ulusal ve yerel yayın yapan radyo ve televizyon kanalına etik olmayan ürün tanıtımları konusunda gerekli tedbirleri almaları amacıyla uyarı yazısı yazıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı, CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın "diyet ya da ilaçlar nedeniyle meydana gelen ölüm vakalarına" ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Müezzinoğlu, sağlık beyanı belirterek ürün tanıtımı yapan yedi TV kanalının RTÜK'e yapılan başvurular üzerine kapatıldığını açıkladı.

Bakan Müezzinoğlu, internet üzerinden yapılan tüketiciyi yanıltıcı tanıtımlar dolayısıyla 2012-2013 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na 87 internet sitesi için yazı yazıldığını ve cezai yaptırım uygulandığını ifade etti.