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'7 Şubat'ta paralel yapıyı çağırdık sorduk, 'nasıl şüphelenirsiniz' dediler'

Erdoğan: 7 Şubat'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a talimat verdim, ‘İfadeye gitme, onlar gelirlerse de sakın ha kapıyı açma’ dedim

20 Şubat 2014 11:49

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “7 Şubat’taki MİT krizinde içimde şüpheler başladı. Hatta o dönem paralel yapının ileri gelenlerini çağırıp sorduk. Onlar da ‘Bizden nasıl şüphe edersiniz’ dediler. Ama sonrasında gördük ki, bu olayı onlar tezgâhlamışlar” dedi.

Seçim öncesi milletvekilleriyle gruplar halinde kahvaltılı toplantı başlatan Başbakan Erdoğan, ilki dün yapılan basına kapalı buluşmada, MİT Müsteşarı’na soruşturma sürecinde paralel yapıdan şüphelendiklerini, kendilerini çağırıp konuştuklarını ilk kez açıkladı.

Erdoğan, “O dönem, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a talimat verdim, ‘İfadeye gitme, onlar gelirlerse de sakın ha kapıyı açma’ dedim” diye konuştu.

 

‘Paraleli çağırdık, konuştuk’

 

Erdoğan, ‘Gönül kırılmanız ne zaman başladı?’ sorusu üzerine şunları söyledi:

7 Şubat’taki MİT krizinde içimde şüpheler başladı. Hatta o dönem paralel yapının ileri gelenlerini çağırıp sorduk. Onlar da ‘Bizden nasıl şüphe edersiniz’ dediler. Ama sonrasında gördük ki, bu olayı onlar tezgâhlamışlar. Bir yalan atılır da, bu kadar mı atılır? Meğer büyük bir takiye içindelermiş. Mümin mümine bunu yapar mı? Resmen hançerlenmişiz.  Dershaneler konusu ile birlikte bunların oyun içinde oldukları iyice ortaya çıktı. Bize bilgi ve belge gelmiyordu. Bu olaylardan sonra yağmur gibi bilgi ve belge yağıyor.

 

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