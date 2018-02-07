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Spor

7 Şubat Çarşamba DHA Spor Gündemi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 18:00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor 20:30 Fenerbahçe  - Akın Çorap Giresunspor BEŞİKTAŞ Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları başlayacak

07 Şubat 2018 12:06

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
18:00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor
20:30 Fenerbahçe  - Akın Çorap Giresunspor

BEŞİKTAŞ
Kardemir Karabükspor maçının hazırlıkları başlayacak.

GALATASARAY
Kupada oynanacak Atiker Konyaspor maçının son çalışması yapılacak.

FENERBAHÇE
Kulübün yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Tahir Sarıoğlu, son yolculuğuna uğurlanacak.
11:00 Sarıoğlu için Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri\'nde bir tören düzenlenecek
13:24 Merhum M. Tahir Sarıoğlu\'nun cenazesi, Levent Camii\'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı\'na defnedilecek

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
10:45 Lider Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor 

BASKETBOL
-EuroCup-
23:00 Gran Canaria - Darüşşafaka

-FIBA Şampiyonlar Ligi-
20:30 JSF Nanterre 92 - Beşiktaş Sompo Japan
22:30 Pınar Karşıyaka - AS Monaco

-FIBA Avrupa Kupası-
17:00 İstanbul BBSK - Joensuun Kataja
19:00 Demir İnşaat Büyükçekmece - Kedainiai Nevezis

VOLEYBOL
-Kadınlar Şampiyonlar Ligi-
22:30 Imoco Volley Conegliano - Fenerbahçe

-Kadınlar Challenge Cup-
18:00 Bursa B.Şehir Bld. - Charleroi Volley

EFELER LİGİ
14:00 Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta
14:00 İstanbul BBSK - Arkas Spor
17:00 Afyon Bld. Yüntaş - Maliye Piyango
17:30 Halkbank - TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik
18:00 İnegöl Bld. - Ziraat Bankası
18:30 Jeopark Kula Bld. - Fenerbahçe

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