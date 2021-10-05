7 siyasi partinin il başkanından dere yatağına yapılması istenen terminal binasına tepki

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi Trabzon il başkanları, Değirmendere’de inşaatına başlanan yeni terminal binası için bir araya geldi. Yedi siyasi partinin il başkanı, yaptıkları ortak açıklamad, “Terminal binasına değil yapıldığı yere itiraz ediyoruz. Sadece terminal binası değil, Değirmendere Vadisi’ndeki bütün yapılar risk altında. Trabzon’un genelinde dere yataklarında ıslah çalışmaları yapılmalı yeni çalışmalara asla izin verilmemelidir. Çünkü iklim değişikliği planı bunu söylüyor” dedi.

Trabzon’da yeni otogar binası çalışmaları, tartışmaları beraberinde getirdi. CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalioğlu, İyi Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli, Saadet Partisi İl Başkanı Cevat Kurt, DEVA Partisi İl Başkanı Kubilay Çiçek, Gelecek Partisi Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, Demokrat Parti Trabzon İl Başkanı Ali Akar ve Büyük Birlik Partisi Trabzon İl Başkanı Yahya Aksu; Değirmendere’de yapılan yeni terminal binası inşaatını inceledi.

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Yedi siyasi partinin il başkanı, incelemelerinin ardından ortak açıklama yaptı. Partiler adına açıklamayı, Saadet Partisi İl Başkanı Cevat Kurt okudu. Açıklama, şöyle:

"Trabzon büyükşehir belediye başkanına soruyoruz"

“Şehrimizin acil çözüm bekleyen pek çok sorunu varken, kamuoyu maalesef bilime aykırı bir şekilde dere yatağına yapılan terminal projesini tartışıyor. Şehrin enerjisi israf ediliyor. Çok önemli çalışmalar gündemden uzak tutuluyor. Terminalin dere yatağında ve afet riski bulunan alanda yapılacağının ortaya çıkmasıyla konunun uzmanları başta olmak üzere projeye itirazlar yapıldı. Fakat Büyükşehir Belediyesi Sayın Zorluoğlu yönetimi, bu itirazlara cevap vermek yerine, bilimsel dayanakları yerine koymak yerine; endişelere kulaklarını kapatmış ve inşaata başlamış durumdadır.

Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zorluoğlu’na şunu sormak istiyoruz. ‘Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, sizin de katıldığınız toplantıda, aralarında Trabzon’unda olduğu 6 il için Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı’nı açıklamadı mı? O planda ne yazıyor? ‘Heyelan ve sel bölgesinde bulunan bölgelerdeki binaların uygun yerine taşınacak bu bölgelerde inşaat faaliyetlerine izin verilmeyecek.’

Sizin terminali inşa ettiğiniz Değirmendere bu kapsamda değil mi? Sayın Zorluoğlu siz o toplantıda değil miydiniz? Bu eylem planı açıklandıktan sonra en büyüğü Kastamonu’da olmak üzere bölgemizde sel felaketleri yaşanmadı mı? Hiç mi ders almadınız Sayın Zorluoğlu?’

"Bilimin ve meslek odaların çağrısında neden kulaklarınızı tıkıyorsunuz"

Sayın Zorluoğlu’na soruyoruz. Terminal binasının bu alanda yapılması için DSİ’nin sunduğu şartları kamuoyu ile niçin paylaşmıyorsunuz? Neden bu şehrin geleceğini ilgilendiren uzun vadeli çalışmalar yapılırken şehrin dinamiklerini, ortak aklını yok sayıyorsunuz. Bilimin ve meslek odaların çağrısına neden kulaklarını tıkıyorsunuz? Bu şehrin kanaat önderlerine, sivil toplum örgütlerine neden danışmıyorsunuz? Fikir ve görüş almak için değil, aldığınız kararları tebliğ etmek için yaptığınız ziyaretler danışma değil. Sayın Zorluoğlu’nu samimi olmaya çağırıyoruz. Zorluoğlu, şöyle söylüyor ‘Elbette çok daha iyi yerlerimiz olsa oraları tercih edecek değiliz. Dere yatağına yapılan yerlerde maliyet de artıyor. Başka yerlerimiz var da burayı tercih etmiş değiliz’ diyor. Eğer bu şehrin önde gelenlerine sormuş olsaydınız, Sayın Zorluoğlu; alternatifin de ve kaynağın da var olduğu görürdünüz.

Sevgili Trabzonlular. Biz siyasi parti il başkanları olarak terminal binasına değil yapıldığı yere itiraz ediyoruz. Sadece terminal binası değil, Değirmendere Vadisi’ndeki bütün yapılar risk altında. Trabzon’un genelinde dere yataklarında ıslah çalışmaları yapılmalı yeni çalışmalara asla izin verilmemelidir. Çünkü iklim değişikliği planı bunu söylüyor. Hükümetinizin yaptığı planı siz uygulamıyorsunuz. Bu nasıl bir iştir, anlamakta güçlük çekiyoruz.

"Cumhurbaşkanının çağrısına kulak verin"

Trabzon gibi bir şehrin yönetimi ve gelecek planlamasının böyle bir zihniyetin elinde olması hepimizi endişelendirmektedir. Trabzon kamuoyunun sesini dillendirmek, burada yapılan yanlışı milletimiz adına, Trabzon evlatları adına Sayın Zorluoğlu’na hem bakanınızın hem Cumhurbaşkanının yapmış olduğu çağrıya kulak verin, bu yanlıştan vazgeçin diyoruz.

Çok değerli 6 il başkanımız var bizimle 7. Biz bu çalışmayı yürütürken biz, şehrin evladı kimliği ile konuşuyoruz. Biz AK Parti’nin de MHP’nin de il başkanlarını bu gerekçe ile ziyaret ettik. Onların da bu çalışma içerisinde olmasını istedik. Çok açık ifade ile söylemek isterim ki ben şahsen Saadet Partisi İl Başkanı olarak bugün burada yapılan otogarı kendi iktidarımın yapıldığı güne denk gelseydi ben yine bu şehrin evladı olarak burada olurdum. Onlara da burada olmasını söyledim. Esas olan şehirdir. Bu şehrin evlatlarıdır. Onlar bu çalışmanın içerisinde olamadıklarını ilettiler. Bizde kendilerine teşekkür ettik. Biz bütün toplantılara onları da davet ettik. Bunu da bilmenizi isterim çünkü Türkiye'nin en büyük sorunu kutuplaşma, ötekileştirme onları da davet ettik.”