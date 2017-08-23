7. sınıf öğrencisi Nazmi Güler, Türkiye'nin ilk 'Dijital Beceri Bursu'nu  kazandı

ANKARA, (DHA) - BEŞTEPE Okulları’nda 7. sınıfta okuyan Nazmi Güler, Arduino tasarımı konusunda gösterdiği ilgi ve beceri neticesinde Türkiye’nin ilk “Dijital Beceri Bursu” nu kazandı.

Türkiye’de ilk kez Beştepe Okulları tarafından sağlanan ”Dijital Beceri Bursu” için yaptığı başvuru sonucunda burs almaya hak kazanan Nazmi Güler, böylece teknolojik alanda yapacağı projelere teşvik edilecek. Nazmi Güler, kendisine güvenenleri mahcup etmeyerek topluma faydası olacak birçok projeye imza atmak için büyük bir özveriyle çalışacağını söyledi.

Teknolojiye değer veren bir okulda eğitim gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen başarılı öğrenci, “Teknolojiyi iyi kullanmanın, bunu beceriye dönüştürüyor olmanın,okulum tarafından takdir edilmesini ve bu vizyonda bir okulun bünyesinde olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bana verilen bu değerin ve güvenin karşılığını hayatım boyunca toplumumuza en iyi şekilde faydalı olacak şekilde vereceğim” dedi.

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