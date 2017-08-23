T24 LogoT24 Logo
Gündem

7. sınıf öğrencisi Nazmi Güler, Türkiye'nin ilk 'Dijital Beceri Bursu'nu  kazandı

ANKARA, (DHA) - BEŞTEPE Okulları’nda 7

23 Ağustos 2017 14:38

ANKARA, (DHA) - BEŞTEPE Okulları’nda 7. sınıfta okuyan Nazmi Güler, Arduino  tasarımı konusunda gösterdiği ilgi ve beceri neticesinde  Türkiye’nin ilk “Dijital Beceri Bursu” nu kazandı.

Türkiye’de ilk kez Beştepe Okulları tarafından sağlanan ”Dijital Beceri Bursu” için yaptığı başvuru sonucunda burs almaya hak kazanan Nazmi Güler,  böylece teknolojik alanda yapacağı projelere teşvik edilecek. Nazmi Güler,  kendisine güvenenleri mahcup etmeyerek topluma faydası olacak birçok projeye imza atmak için büyük bir özveriyle çalışacağını söyledi.

Teknolojiye değer veren  bir okulda eğitim gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen başarılı öğrenci, “Teknolojiyi iyi kullanmanın, bunu beceriye dönüştürüyor olmanın,okulum tarafından takdir edilmesini ve bu vizyonda bir okulun bünyesinde olmanın mutluluğunu yaşıyorum.  Bana verilen bu değerin ve güvenin karşılığını hayatım boyunca toplumumuza en iyi şekilde faydalı olacak şekilde vereceğim” dedi.

FOTOĞRAFLI 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHABEŞTEPE Okulları’ndaNazmi Güler ArduinoTürkiye’ninBeceri Bursu”Türkiye’deBeştepe OkullarıNazmi GülerTeknolojiyeBanaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24